Eugenia León confiesa ese lado poco visto como artista y mujer

Eugenia León es una mujer que acompaña su andar con música. La cantante reveló durante la charla con Publimetro que al viajar o salir a las calles solo le apetece escuchar jazz, “cuando salgo y tengo oportunidad de poner algo de música, pues pongo jazz. Al estar en casa, escucho música clásica y cuando me quiero meter ya en un tono de investigación, pongo música mexicana. Tengo que confesarte algo (risa), ahorita estoy viendo muchos documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, porque es un tema que me apasiona; además, me gusta bordar”, compartió Eugenia León.

La artista celebra 50 años de trayectoria con el lanzamiento de su nuevo disco titulado Esperanza en el que regresa a sus orígenes y se estrena como compositora del tema Navegar, en el que aborda el feminismo.

“Es un bebé que quiero mucho, una luz llena de gratitud, ternura y cosas nuevas para cerrar y abrir ciclos. El disco tiene la estructura de canciones contemporáneas de autores actuales, pero con el tratamiento más hacia el folclore con sonidos como son jarocho y jalisciense. El hilo conductor de las canciones es el tema Navegar que lo compuse precisamente en la pandemia y es la primera vez que logro hacer una canción con letra y música.... ¡Me salió de pura chiripada (risa)!, pero estoy contenta con el resultado, porque es una canción que ya la están cantando en algunas escuelas”, explicó.

“La música mexicana seguirá siendo el corazón y la razón de mi trabajo musical aunque me haya enamorado de otros géneros. La música de México será siempre un territorio que visitaré hasta el día que me muera”. — Eugenia León

Eugenia León reveló que la canción surgió mientras hacia las labores de la casa, “estaba yo barriendo y trapeando mi casa cuando surgió una melodía y dije: ‘¡Ay, será que ya viene!’, corrí a tomar el teléfono celular, la grabé y en 10 minutos estaba la melodía que tuvo el arreglo de mi productor Flavio Meneses. Al final, fue una feliz casualidad porque en los intentos anteriores había fracasado (risa)”, puntualizó.

Con 67 años de edad, la cantante también hizo una confesión, “trato de estar activa y cuando estoy bordando me gusta oír entrevistas, noticias y cuestiones de análisis del país. No soy tanto de lavar o hacer quehacer, eso mucho porque me canso ya estoy un poquito grande (risa)”.

También puede interesarte: Nicola, Wendy y Emilio toman la delantera para anunciar sus primeros shows

A lo largo de cinco décadas, ha logrado consolidarse como una de las mejores intérpretes de la música mexicana, “ mi cuerpo musical está muy contento y tiene sus propios tiempos (risa). Yo soy de tiempos de mucho silencio, no siempre estoy escuchando música. Voy alimentando mi propio trabajo musical con pequeños detallitos que constituyen esa energía o nutrimento que le da a mis canciones”, finalizó.

Faceta como conductora

Eugenia León realizó el programa Ven acá que se transmitió por Canal Once y Canal 22, que se está repitiendo por el Canal 14 del IMER.

“Terminamos una temporada de televisión que se están repitiendo en distintos canales, fueron 13 programas con artistas queridos de distintas índoles. Me gusta la parte de la conducción, no tanto porque yo sea buena, sino porque soy muy curiosa (risa); esperamos que podamos hacer una segunda temporada”.

Esperanza