Nuevo tema de Karol G respondería a las indirectas de Anuel

El pasado 11 de agosto, la intérprete colombiana Karol G, sorprendió a sus fans con el estreno de su nuevo álbum denominado ‘Mañana será bonito (Bichota Season)’

Lo que se trataría como una ‘’Parte B’' del pasado álbum que también lleva como nombre ‘Mañana será bonito’ estrenado el pasado 24 de febrero.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante expresó su felicidad por el inicio de su nueva gira con su primer show y el lanzamiento del disco.

‘’❕Ésta canción es mi bebe✨ Un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy, podía ser posible✨Selena Quintanilla🖤🕊️Te Amo!’’, haciendo referencia a uno de los sencillos del disco que se llama ‘Mi ex tenía razón’.

Karol G responde a las indirectas

Con un ritmo de regional mexicano, ‘la bichota’ lanzó varias frases que muchos señalan como indirectas a su ex pareja, Anuel.

‘’Mi ex tenía razón... dijo que no iba a encontrar uno como él... Y me llegó uno mejor... Que me trata mejor’'

Los fans no tardaron en especular y dejar sus diversas opiniones acerca de la controversial canción a través de las redes sociales, tras las polémicas provocadas recientemente por el cantante.