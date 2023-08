¿Cómo votar en la final de ‘La Casa de los Famosos México 2023′?

No hay día que no llegue, ni plazo que no se cumpla. ¡Después de 71 días hoy por fin sabremos quién será el ganador o la ganadora! ⭐️



¡Disfruta la gran final de #LaCasaDeLosFamososMx por #LasEstrellas y @VIX! 🏆🏡✨ pic.twitter.com/cDiFdMiibn