¿El ganador de ‘La Casa de los Famosos México’ pagará impuestos por el premio de 4 millones de pesos?

Fue el pasado domingo 4 de junio cuando dio inicio el reality show ‘La Casa de los Famosos México’, el cual, ha alcanzado una popularidad inimaginable en todo el mundo gracias gracias a los videos que día con día se viralizan a través de las redes sociales.

Para la primera temporada de dicho programa, 14 habitantes ingresaron a la casa y durante 10 semanas, se enfrentarán a decenas de divertidos retos para ganarse el cariño del público quienes son los encargados de decidir quien se queda y quien se va, dejando a un último habitante dentro de ‘La Casa de los Famosos México’ y así, llevarse un premio de 4 millones de pesos.

Sin embargo, solo tuvieron que pasar un par de semanas para que se revelara que todos los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ perciben un sueldo de 100 mil pesos a la semana, mientras estén dentro del show, “Tienen un sueldo semanal de 100 mil pesos. Les pagan por semana pero a unos les pagan más que otros pero todo depende del contrato y del calibre del famoso”, expresó la presentadora de televisión y radio, Maxine Woodside.

¿Los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ pagan impuestos?

Tras esto, muchos internautas se comenzaron a cuestionar si los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ pagan impuestos, por lo que Publimetro se dio a la tarea de investigar y contactó a Andrés Rodríguez Leos, Consultor de Negocios y Docente de la Escuela Bancaria Comercial (EBC), quien compartió lo siguiente, “Para ello tuvo que haber existido primero la firma de un contrato en donde se establezcan las condiciones laborales que existan, por ende estas personas no pueden estar contratadas sobre el régimen de sueldos y salarios e incluso me atrevería a decir que tampoco sobre asimilados ya que no es su única fuente de ingresos, lo más común es que estas personas estén cobrando a través de régimen de actividades empresariales y profesionales o en algunos casos, que estas personas pudiesen estar obteniendo los ingresos a través de una persona moral que los represente y eso los haría estar en la Ley de General de Personas Morales, claro, tendríamos que saber cuál es el nivel de de empresa, pero lo más común es que o lo cobran directamente ellos a través de actividades empresariales y profesionales o ya tienen una empresa, la cual cobra por ellos como lo hacen actualmente todos los artistas o los artistas de mayor renombre que utilizan una figura como una empresa para que puedan deslindar responsabilidades legales sobre esta situación”, dijo.

Esto es lo que pagarían de impuestos los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’. / Foto: Televisa / ViX (Instagram.)

Cabe señalar que Andrés Rodríguez Leos enfatizó en que siempre va a haber un contrato donde se diga cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones del patrón y del contratado y sobre todo también si es un tiempo determinado ya que ahí se debe ser muy puntual, “Lo más probable es que estén en algún régimen de actividades empresariales y profesionales y expidan un CFDI sobre eso y algunos de ellos podrían tener una empresa la cual los esté representando y a través de ellos estén cobrando”, expresó.

Asimismo, se agregó que ambas partes están obligadas a reportar los ingresos de manera mensual y en dado caso de que tengan un ingreso de 100 mil pesos semanales, estarían pagando un 30% de manera mensual, en pocas palabras, de los 400 mil pesos al mes, solo se quedarían con 280 mil pesos al mes , “Para el caso del premio que sean 4 millones de pesos, en ningún lado se se ha comentado si será libre o no libre de impuestos, en el caso de que fuesen libre de impuestos, lo que tendrían que hacer es que realmente el ingreso que tendrían estas personas sería de más o menos un 42.5% más de eso alrededor de 5.7 millones de pesos y les depositarían 4 millones de pesos, Televisa teniendo la obligación de entregar ese dinero a la Secretaría de Hacienda”, aunque Televisa podría entregar dicho premio y el propio habitante se encargue de pagar sus respectivos impuestos.