LE SSERAFIM inició triunfalmente su primera gira ‘FLAME RISES’ en Seúl con dos conciertos inolvidables este 12 y 13 de agosto. El acto también saludó a sus fans alrededor del mundo a través de una transmisión en vivo del concierto.

[#오늘의르세라핌]

230813 @ 2023 LE SSERAFIM TOUR FLAME RISES IN SEOUL



피어나와 함께하는 내일은 더 행복할 거야💙#LE_SSERAFIM #르세라핌 pic.twitter.com/aouaCl4dr0 — LE SSERAFIM (@le_sserafim) August 13, 2023

Las actuaciones de “The Worlds Is My Oyster” y “FEARLESS” encabezaron el set de 17 canciones, seguidas de un fascinante performance que invocaba a las sirenas bailando en el mar con “The Great Mermaid”. Cruzando diferentes géneros que muestran la versatilidad del acto a lo largo del concierto, LE SSERAFIM interpretó sus éxitos “ANTIFRAGILE”, “Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife” y “UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)” con coreografías perfectamente coordinadas diseñadas para impresionar a la audiencia.

LE SSERAFIM inicia su primera gira ‘Flame Rises’ con dos noches triunfales en Seúl. / Foto: SOURCE MUSIC

A lo largo del espectáculo, el quinteto interactuó activamente con sus fans y mostró actuaciones perfectas de las favoritas de los fans, como “No Celestial”, “Blue Flame”, “FEARNOT (Between you, me, and the lamppost)”, “Good Parts (When the quality is bad but I am)”. El grupo también estrenó su tema inédito “We got so much”, entregando su amor a sus fans FEARNOT. Para el gran final, la líder KIM CHAEWON cantó ‘Join my crew’ mientras el característico ritmo pop latino de “Fire in the belly” llenaba toda la arena, agregando combustible al quinteto y la pasión de los fanáticos por su aventura juntos en movimiento. adelante.

Hoy, inmediatamente después de las dos maravillosas noches de ‘FLAME RISES’ en Seúl, la cantautora del quinteto HUH YUNJIN sorprendió a los fans con su cuarta canción de producción propia, “blessing in disguise”.

Una brillante pista de soul/funk con elementos de disco-pop, “blessing in disguise”, transmite un mensaje honesto y personal: la gratitud que proviene de superar las dificultades y los inconvenientes es lo que nos empodera para cambiarnos a nosotros mismos.

‘FLAME RISES’ contará con un total de 13 fechas en 7 ciudades. LE SSERAFIM traerá su muy esperado espectáculo lleno de energía a Japón el próximo 23 de agosto.