Manolo Caro y Benito Santos resaltan la importancia del triunfo de Wendy Guevara

Wendy Guevara se colocó como la ganadora absoluta de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, además de su premio de cuatro millones de pesos, la creadora de contenidos marcó un momento histórico en el país: la primera mujer trans en ganar un reality show.

Por primera vez no hubo etiquetas, prejuicios o diferencias para señalar a una persona, Wendy logró ganarse los corazones y el respeto de la gente.

Famosos utilizaron sus redes sociales para resaltar el momento que se vivió en la televisión mexicana, sobre todo la importancia del triunfo de Wendy Guevara que va más allá de un premio.

El diseñador Benito Santos utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje.

“Es algo que me tiene muy emocionado, perteneciente a la comunidad, siendo un hombre discriminado por su físico y por haber crecido donde ésto no era bien visto. Es un gran paso para la sociedad mexicana y algo tan importante por la visibilidad que le está dando Wendy Guevara a la comunidad trans... ¡Es un paso enorme para eliminar la transfobia! Todas las amigas trans han abierto el camino a Wendy, así como ella lo está haciendo ahora, por eso es tan valioso lo que está sucediendo porque por muchos años no se le dio visibilidad a la gente. Hoy es el momento de que México haga este cambio importante y que de veras lo veamos como son: seres humanos iguales, que todos merecen tener trabajos iguales y tener una vida distinta, porque el promedio de vida (trans) en nuestro país es de 35 años”, compartió Benito Santos.

“Wendy está haciendo historia y estoy feliz por ella. También feliz por el cambio tan grande de la sociedad, México está dando un paso grande con esto”. — Benito Santos

Mientras que Alan Estrada señaló, “hoy gana Wendy en el segundo país con más transfeminicidios del mundo, ojalá su triunfo ayude a sensibilizar y a que la sociedad respete los derechos de las personas trans. Hoy ganó una mujer! Una mujer trans!”.

Wendy Guevara ha hecho más por la aceptación y empatía a la comunidad trans que todos los diputados, activistas y persones peleando en twitter juntos. — Chumel Torres (@ChumelTorres) August 14, 2023

El cineasta Manolo Caro no pudo contener su emoción y dejarla plasmada en redes sociales.

“Deseo que Wendy Guevara se lleve el primer lugar del reality esta noche, la visibilidad y representación que ha dado es importantísimo además de haber sido la mejor jugadora. Segundo Nicola y que celebren por todo lo alto”.

La Casa de los Famosos México, en su primera temporada no sólo logró récords de audiencia y votos, sino que durante lcasi dos meses y medio se colocó entre los temas más hablados de los usuarios de Internet.

La influencer Wendy Guevara se convirtió en una figura que dominó las redes sociales y logró el reconocimiento del público mexicano y de otras partes del mundo.

