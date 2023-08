¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminaron su relación? Entérate

Durante casi 4 años José Eduardo Derbez y Paola Dalay mantienen una relación estable, pero un tanto polémica. La realidad es que han anunciado que se terminó el amor y cada uno tomará caminos diferentes. El rumor de que la desconfianza tomó fuerza, es el que más predomina, todo esto según un mensaje que el propio hijo de Eugenio Derbez reseñó en una fotografía junto a su amada. Las redes sociales comenzaron a arder, pero lo cómico del caso fue el final de la descripción.

¿Se acabó la relación?

José Eduardo Derbez compartió una foto con su chica y todo indicaba que era un final definitivo para ambos.

“Última foto que subo de nuestra historia (justo donde empezamos), quiero aclarar que no me arrepiento de nada en lo absoluto. Hoy decidimos que no era sano seguir juntos, mucha desconfianza e inseguridades que no nos dejaban ser felices”, agregó.

Acotó además: “Me siento triste pero yo sé que estaremos mejor así, y sé que encontraremos algo mejor, no solo yo... Ambos. Sin embargo, al seguir leyendo se le fue dando sentido a su confesión. Se trataba de una broma que el actor quiso hacer a quienes lo siguen y expresó:

“Solo queda darle las gracias con lágrimas en los ojos, a toda esa gente metiche que sigue leyendo esto, no nos vamos a dejar, solo quería ver a quién le encanta el chisme, yo también caí, ahora es tu turno de molestar a otros”, indicó.

Los seguidores en redes sociales no esperaron un minuto en expresarse:

“No me la creí desde que vi tanto texto, en tu vida te tomarías el tiempo de escribir una Biblia JJAAJJAJA”, “A mí no me gusta el chisme, a mí me encantaaaa”, “Nadie lo cree realmente, José Eduardo ni de ped% escribiría un texto tan largo, menos daría tanto detalle y explicación de su vida”.

“Hijo del papá tiene que ser, pero estuvo genial, muy linda pareja, a la vez no la creí pues ayer vi una historia donde la estabas consintiendo”, son algunos de los mensajes de los internautas.