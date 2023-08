Biby Gaytán y Ana Paula Capetillo entrelazan sus carreras en “Amor sin barreras”

La producción teatral “Amor sin barreras” marcó la carrera de Biby Gaytán por el papel protagónico que interpretó hace 20 años, luego de seguir explorando otras facetas, la actriz vuele a integrarse al proyecto en compañía de su hija, Ana Paula Capetillo.

Tras varios años de preparación constante, Ana Paula Capetillo debuta como protagonista en “Amor sin barreras”, en donde además de resaltar como una oportunidad importante en su carrera, guarda un significado especial por compartir el escenario con su madre.

Biby Gaytán y Ana Paula Capetillo en “Amor sin barreras”

Para Publimetro, Ana Paula y Biby hablaron sobre el significado a nivel profesional y personal que enmarca este proyecto, en el cual transmitirán al público su química como actrices, al mismo tiempo de demostrar sus dotes como bailarinas y cantantes.

“Yo debuté en teatro con el personaje que hoy debuta Ana Pau, entonces es un privilegio, número uno porque yo amo todos los personajes y el tener la oportunidad en esta ocasión de representar otro de los personajes icónicos ha sido un agasajo. También por compartir el escenario con todos los grandes artistas, además con mi hija, pero más allá, en el escenario no somos mamá e hija, somos dos compañeras de trabajo que damos el mil por ciento arriba” dijo Biby Gaytán.

La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo detalló a cerca de los retos que ha enfrentado como parte de las características de su personaje en comparación con el de su madre. Asimismo, Ana Paula demostró su agradecimiento por formar parte de un proyecto tan importante.

“Siento que tenemos retos muy diferentes justo por los personajes, María vocalmente es muy difícil, las canciones son muy agudas, pero no hay coreografía. A mí me dan envidia sus coreografías porque les sale espectacular. Yo creo que una parte si ha sido estar con mi mamá y también estar con todo el elenco, se me ha hecho algo muy bonito que nos hayan dado oportunidad a gente joven, porque luego en un ámbito como el teatro que es tan cerrado, cuesta mucho trabajo, hasta yo que tengo muchísimos privilegios por ser hija de mis papás, cuesta trabajo que alguien te de oportunidad y es el debut de muchas personas aquí entonces eso se agradece” agregó Ana Paula.

Por otra parte, Luis ‘Potro’ Caballero fue parte de una de la revelaciones del elenco, en especial porque el conductor no se había desempeñado en la industria del teatro, por lo cual habló sobre el trabajo que tuvo que hacer encarnar a su personaje.

“Es una obra compleja, que además de ser un clásico requiere de un nivel muy alto de canto, de actuación y sobre todo de baile y creo que eso es lo que más me ha costado. Yo no soy bailarín, pero he tenido que tomar al toro por los cuernos, he tenido que quedarme horas extras, he tenido que tomar clases de baile, pero estamos logrando una cosa increíble, un giro de 180 grados a todo lo que que están acostumbrado a verme” señaló Caballero.

La representación teatral es dirigida por Óscar Carapia, el cual optó por conformar un equipo lleno de actores emergentes que pudieran transmitir la historia del romance entre María y Tony, los cuales enfrentan diversas dificultades, puesto que sus familias se encuentran en una disputa por dos pandillas a las que pertenecen.

“Me tardé siete semanas en elegir al elenco definitivo con asesoría de mis creativos, la empresa la fundé en 1991 y he debutado a cientos de actrices y actores. El teatro mismo, las artes escénicas es regresar lo que a mí Dios, la vida y las empresas que creyeron en mí en su momento, pero ojo no solamente lo estoy haciendo en el escenario, porque estoy debutando a bailarines, bailarinas, actores, actrices, cantantes, acróbatas” explicó Carapia.