DannyLux presenta su álbum debut ‘DLUX’

El próximo 18 de agosto, ‘DLUX’, el muy esperado álbum debut del artista mexicano-estadounidense DannyLux sale a la luz e incluirá 17 temas en total entre las que destacan colaboraciones con Eslabón Armado, Cuco, Gabito Ballesteros, Pablo Hurtado, Maye, Melvin War, Jordan Shellhart y Yami Safdie, en entrevista con Publimetro, el cantautor compartió, “Yo lo veo como una evolución de mi música desde donde empecé hasta donde estoy ahora, hay mucho cambio y mucha madurez en el aspecto de la música y la letra, estoy muy emocionado por que lo escuchen”, dijo.

DannyLux compartió que lo que más disfrutó de la creación de este álbum fue hacer la letra de cada canción, ya que quería que todo estuviera perfecto, “Lo chilo de este disco es que cada canción es completamente diferente” y señaló que él escribe música como una forma de desahogo, “Yo casi no lloro pero cuando escribo dejo salir todo, lo hago para que las personas que escuchen mi música se puedan identificar, lo veo como un tipo de terapia”. El mexicoamericano agregó que ‘DLUX’ mantiene su estilo original pero mezclándolo con elementos de otros géneros y otros sonidos, “‘DLUX’ me representa a mí como artista, es la mejor representación de mi como un artista”.

DannyLux presenta el álbum ‘DLUX’. / Foto: Ángel Cruz

DannyLux se ha convertido en uno de los artistas emergentes más relevantes de la escena regional mexicana lo que lo llevó a hacer su debut en Coachella el pasado mes de abril a lo que cataloga como uno de los momentos más especiales de su vida hasta ahora, “Yo vivo como a 15 minutos del Valle de Coachella y antes mi papá recogía basura en ese festival, y fue algo tan bonito que ahora su hijo tocara en este evento, es un sentimiento que no puedo comparar con nada en el mundo”, dijo y señaló que le encantaría llevar el regional a otros festivales, “Siento que mi música es como de vibras, me gusta transmitir lo que siento con mi música”.

El cantautor destacó que el cree que todo pasa por una razón, “Yo he visto en mi vida, cuando pasa algo malo es porque algo bueno está por venir, creo mucho en las vibras” y agregó que lo que más ama de hacer música es crear una conexión con las personas, “Que se sepan la letra es muy loco, para aprenderse una canción la tienen que escuchar varias veces, es muy bonito cuando hay gente que no me conoce pero me dan una chanza de escuchar mi música y si les gusta está bien y si no les gusta también está bien, no me enojo”, compartió entre risas.

DannyLux presenta el álbum ‘DLUX’. / Foto: Ángel Cruz

DannyLux comenzó su carrera subiendo covers a la plataforma de TikTok donde alcanzó el reconocimiento de decenas de personas quienes le pidieron hacer canciones propias y fue ahí cuando tomó la decisión de publicar su primera canción, “A la fecha cuando acabo una canción se la enseño a mi papá, el me ayuda a mejorarla, recuerdo que una vez estaba en TikTok y vi que varias personas estaban usando el audio de mi canción ‘Jugaste y Sufrí', fue una locura pero se siente muy bonito” y enfatizó en que no le gusta que le digan que es famoso, “Yo soy conocido y cuando la gente me reconoce se siente como un sueño”.

DannyLux enfatizó en que quiere hacer música hasta que muera y le gustaría ser un artista que pueda inspirar a personas de todas las edades, “He conocido a muchas personas que me apoyan, que me dicen que quieren ser como yo y yo solo les agradezco pero al final, todos tenemos que ser únicos y yo quiero ser esa persona que te motive a hacer cosas a tu manera” y destacó que el mejor consejo que le podría dar a alguien es tener paciencia.

Para finalizar, el cantante dijo que estará preparando nuevas canciones durante este año y está listo para presentarse el próximo sábado 9 de septiembre en el Festival Arre, “Van a haber muchos corridos y mucha tristeza, me encanta tocar en México, la gente se emociona más acá”.

¡Todo listo pa’ festejar nuestra música en #Arre este 9 y 10 de Septiembre🤠🔥 ¿Ya tienen sus boletos? Disponibles en Ticketmaster #Ámonos ❤️‍🔥 pic.twitter.com/pligWVs26M — Festival Arre (@FestivalArre) August 1, 2023