Luis Ángel ‘El Flaco’: “hubiera querido ser enterrado yo en lugar de mi hija”

Tuvieron que pasar unos días para que Luis Ángel El Flaco pudiera volver a conectarse a las redes sociales. El cantante rompió el silencio tras la muerte de su hija María Fernanda, quien murió el pasado fin de semana en una playa de Mazatlán, Sinaloa.

“Ni siquiera pensaba que sucedería algo así, pero pasa de gente, jóvenes y muchachos que andan en el desmadre y que andan en la fiesta. Cuídense porque no saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión, tal vez, tomada por andar sin pensar las cosas pero dejan un vacío bien cabrón”, explicó en el video con voz entrecortada.

La figura del regional mexicano explicó que hubiera querido ser enterrado él en lugar de su hija María Fernanda.

“De repente te va bien, machín en tu carrera y todo está bien, trabajas con una gran compañía, tu mamá está bien, tu papá está bien, todos tenemos salud, abundancia y no te imaginas que algo así suceda”, dijo el artista.

Agregó, “quisieras gritar, llorar, quisieras enterrarte. Quisieras que te hubiera pasado a ti, pero no es así. Todos hemos sidos jóvenes y pensé que la vida no se iba a acabar, pero la vida me dio más oportunidades, no es así con todos y mi hija no tuvo otra oportunidad, porque no se quedó en solo un susto. Mi hija se fue y dejo un vacío que no sé cuánto tiempo tenga que pasar para saber lo qué está pasando”.

Luis Ángel El Flaco agradeció el apoyo de la comunidad artística y de sus fans, quienes llenaron de flores la funeraria para despedir a su hija.

“A veces estoy tranquilo, triste, pero es algo me duele en el alma”, señaló con tristeza.

La joven de 21 años perdió la vida por ahogamiento en Playa Cerritos, en la zona denominada Estero del Yugo en Mazatlán, era hija adoptiva del músico.