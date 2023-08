Metallica aturdirá con la llegada de ‘M72′ a las salas de cine en México

Metallica regresó más potente que nunca, así lo comentó Lars Ulrich ante la transmisión en vivo de M72 Tour en las salas de cine de todo el mundo. El baterista se encuentra de gira y será hasta el mes de septiembre del 2024 cuando lleguen al Foro Sol de la Ciudad de México.

Adaptándose a las nuevos formatos para promocionar la música, Metallica decidió proyectar sus conciertos para sus fans alrededor del mundo. (Foto: Cortesía Cinépolis.)

Esta será una buena oportunidad para adentrarse en la nueva producción de la banda. Con dos noches únicas, el M72 World Tour, Metallica, llegará a la pantalla grande durante dos días con distintos materiales en cada fecha, con setlists y teloneros diferentes en cada ocasión.

“Estamos disfrutando la gira y siento que hay un cierto nivel de gratitud. Todos somos diferentes tipos de personas en nuestra vida diaria, pero juntos como banda, los ingredientes que aportamos a la música son valiosos e importantes para la receta general. Hoy en día, la tecnología nos permite llegar a más público y mostrar lo que hacemos, por eso nos gusta la idea de transmitir nuestros conciertos en el cine”, señaló Lars Ulrich.

Para los conciertos en Arlington, Texas, el 18 y 20 de agosto, Cinépolis transmitirá en directo las dos noches. Para todos aquellos que no puedan asistir los días del concierto, se transmitirán en diferido al día siguiente, el 19 el de la noche uno y el 21 el de la noche dos.

“Estamos rejuvenecidos, aunque no se note (risa). En estos conciertos en la sala de cine, tendrán como nadie más una vista de 360 grados del espectáculo. Con un montaje de múltiples cámaras de última generación. Creo que todos sentirán como si estuvieran justo en medio de la acción y en el mejor lugar”, añadió Robert Trujillo.

Hace más de 40 años nació una de las bandas de thrash metal más importantes del mundo, Metallica. Y después de siete años regresaron con una nueva producción titulada 72 Seasons. La conexión de Metallica con sus seguidores mexicanos es tan cercana que sus integrantes consideran al país como “su segundo hogar”, por eso brindarán cuatro conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, en 2024.

Metallica quiere aturdir a lo grande en las salas de cine en México. (Fotos: Cortesía Cinépolis.)

“Serán dos listas de canciones completamente diferentes, que incluyen canciones que abarcan los más de 40 años de Metallica, desde Kill ‘Em All hasta el lanzamiento de 72 Seasons. No tocaremos una sola canción dos veces, creando más de 30 canciones únicas en ambas noches. Quizá se sorprendan, así como nosotros, que no sabíamos que podíamos tocar así”, detalló Ulrich.

Por último, reveló que están rondando los 60 años y la experiencia es su mejor aliada, “estamos bastante cómodos con nuestras edades, sin tratar de fingir las arrugas o buscar la eterna juventud, es lo que hay, pero estamos mejor que nunca”, finalizó el baterista.

¿Cuándo se transmite el concierto de Metallica en México?