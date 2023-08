Usuarios recuerdan homenaje a Michael Jackson que hacía Lucero en los años 90

La cantante mexicana Lucero ha dejado una huella imborrable en la música y el entretenimiento, pero quizás uno de los momentos más memorables de su carrera ocurrió en los años 90.

En esa época, Lucero sorprendió a su público al incorporar un segmento en homenaje a Michael Jackson, el “Rey del Pop”.

A principios de la década de los 90, Lucero decidió innovar su espectáculo musical, y para ello eligió rendir tributo al icónico artista estadounidense.

Durante los años 1993 y 1994, en pleno auge de su popularidad, la artista incluyó en su repertorio algunas de las canciones más reconocidas de Jackson y realizó coreografías que capturaban la esencia única del “Rey del Pop”.

Homenaje de la mexicana

El tributo a Michael Jackson formaba parte de su show en vivo, que estaba compuesto por sus éxitos más grandes. Sin embargo, para sorprender aún más a sus fans, Lucero y su equipo de producción planearon un segmento especial en el que no solo cantaba algunas de las canciones más icónicas de Jackson, sino que también imitaba sus movimientos de baile característicos, incluido el famoso moonwalk.

El segmento incluía canciones como “Smooth Criminal”, “Thriller”, “Billie Jean” y “The Way You Make Me Feel”, en las que Lucero no solo cantaba en perfecto inglés, sino que también lograba emular la energía y el estilo de Michael Jackson en el escenario.

Uno de los momentos más destacados de este homenaje era su interpretación de “Thriller”, en la que Lucero se rodeaba de bailarines caracterizados como zombies y recreaba la icónica coreografía del video musical original de Jackson.

Estos videos de sus actuaciones han resurgido en las redes sociales, permitiendo a los usuarios revivir la magia de aquel homenaje.

Lucero logró no solo capturar la esencia de Michael Jackson en sus actuaciones, sino también transmitir la influencia perdurable que el “Rey del Pop” tuvo en la música y el entretenimiento.