Ingresan de emergencia al quirófano a Dania Méndez luego de un peligro accidente con uno de sus implantes

Nadie dijo que los retos mentales y físicos de “Los 50″ iban a ser fáciles. Dania Méndez lo sufrió con un peligroso accidente que la llevó de emergencias al quirófano, luego de lastimarse uno de sus implantes en una prueba.

El sitio web de El Heraldo se hace eco de la información publicada por la misma modelo e influencer en las historias de su cuenta de Instagram.

Sentada en la cama de una clínica, ya en el proceso de recuperación, la misma Dania cuenta cómo sucedió el accidente que la llevó a una intervención quirúrgica.

“Estuvo fuerte, no pasaron todo, pero estuve una hora sin aire (…) Duré mucho tiempo con la bubi así dentro de ‘Los 50″ y no lo pasaron, no sé por qué, pero bueno estoy aquí y ya me cambiaron las prótesis”, dijo Dania a sus seguidores.

📲 Dania via InstaStories #2 pic.twitter.com/zFTE5Vv3nm — QG Dania Brasil (@QGDaniaMendez) August 15, 2023

Asimismo, con la intención de tranquilizar a sus fans, Méndez explica que uno de los motivos por los que se lastimó de esa manera fue porque ya los implantes tenían 10 años con ella. “Era momento de cambiarlos”, puntualizó.

El Heraldo informa que la modelo cuenta que aprovechó la cirugía para hacerse una limpieza de grasa en el abdomen. Es decir, se hizo una liposucción de cuerpo completo.