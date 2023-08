Roberto Palazuelos entre el Hotel VIP, Luis Miguel y el secreto mejor guardado

Roberto Palazuelos se sienta frente al monitor de la computadora para iniciar la entrevista vía zoom con Publimetro. El Diamante negro inició un nuevo proyecto y toma la estafeta de Galilea Montijo (La Casa de los Famosos) para ser el conductor del nuevo reality show de la televisión: Hotel VIP.

“Recién vimos un gran fenómeno con La Casa de los Famosos y bueno nos dejan un rating sumamente alto. Me dio ya la patadita Galilea (Montijo) y me entregó la estafeta al aire, pues es una gran responsabilidad”, dijo Palazuelos.

Entrevista con Roberto Palazuelos

Palazuelos cuida cada detalle de su aspecto físico y muestra su mejor perfil durante la charla. Con 30 años de carrera artística, ahora vive un buen momento al tomar un proyecto que le cae a la perfección.

“Este proyecto yo lo defino como un garbanzo de a libra en mi carrera, es como un un trajecito a la medida... ¿Por qué?, porque en el casting nunca lograron encontrar a un artista, actor o cantante que supiera de hotelería y que fuera un profesional del ramo. No es un programa nada más de entretenimiento, muchas risas y muchas cosas, sino que también vas a ver una evolución de los participantes en el ámbito de la hotelería”, explicó el también influencer que es dueño de cinco hoteles en México.

La conducción del Hotel VIP estará a cargo de Roberto Palazuelos y de Karina Banda. Las personalidades que participarán son Colate, Martha Figueroa, Jorge Burro Van Rankin, Gomita, Fer Sagreeb, Ligia Uriarte, Roberto El Coreano Tello, Tefi Valenzuela, El Chevo, Manola Diez, Pee Wee, Mariana Ávila, Silverio Rochi, Natalia Subtil, Christian Estrada y Vielka Valenzuela.

“Estoy muy entusiasmado porque lo disfruté muchísimo y porque en tanto tiempo que llevo en mi carrera ya tengo como que esa sensibilidad cuando traigo una bolita de oro en las manos. Hotel VIP es un proyecto innovador y va a funcionar mucho” — Roberto Palazuelos

“Ya tengo más de 30 años de carrera con todo tipo de experiencias en este mundo. Estoy muy bien, siempre con los pies en la tierra, siempre muy profesional y este trabajo fue muy arduo porque estuvimos a altas temperaturas en Buenos Aires (Argentina), no ha habido una temporada tan caliente desde 1906, estábamos en un hotel precioso en las campiñas. El que haya terminado La Casa de los Famosos no implica que se termine el entretenimiento, ahora en el hotel de los famosos vamos a tener todo tipo de situaciones con 16 famosos en el encierro. Por ejemplo, en este reality no vota la gente lo que hace que permanezca a alguien adentro es su desempeño dentro de las competencias y dentro de la hotelería”, explicó.

Boom de los reality show

“Me queda muy claro que los reality shows están de regreso a la televisión mexicana y en otras televisoras, también en otros países están de regreso muy fuerte”, dijo Palazuelos.

Diamante Negro entre el bien y el mal

“No soy monedita de oro, pero gracias a Dios, también la gente que no me quiere... sí me quiere ver (risa). No pasa nada, siempre quieren ver el morbo, ver qué va a pasar o qué voy a hacer”, confesó.

Al preguntarle qué dicen de él que no sea cierto contestó, “de mí se dicen muchas envidias, que mi fortuna no es genuina, que despoje (...) que hice y demás, pero bueno la gente que me conoce sabe que yo empecé desde abajo con una pequeña propiedad y me fui a otra. He sido un hombre que ha sabido invertir y que ha sabido tomar las decisiones correctas, una mala decisión te conduce a un mal lugar y una buena decisión te conduce a un buen lugar”.

Desea lo mejor a Luis Miguel

“Mi relación con Luis Miguel no fue desde desde niño pero sí de adolescente. Soy unos añitos mayor que él, pero tenemos ahí un grupito de amigos porque vivimos en la misma privada. Conocí bien a su madre, a su padre y hermanos, fue una relación muy bonita; luego más grande tuvimos otros amigos en común y demás en los tiempos el Baby’O. Ahora, ya casi no lo veo, porque lo vi antes de que saliera la serie en un restaurante de Miami y no lo había visto en 15 años. Está un poquito golpeada la relación, porque en la serie me difamaron e inventaron cosas que no eran ciertas y demás, por lo que me molesté un poquito, eso levantó mucha polémica. Al final de cuentas así es la farándula y no hard feelings en lo más mínimo”, puntualizó Roberto Palazuelos.

“Me da gusto que le vaya bien (Luis Miguel), me da gusto verlo delgado y le deseo lo mejor” — Roberto Palazuelos

El secreto mejor guardado

“El principal secreto es el deporte, soy un hombre muy deportista que en la mañana me levanto a hacer ejercicio, porque tengo mi gimnasio aquí en mi casa en Polanco”, señaló.

A sus 56 años, confesó su mayor secreto para tener una piel saludable pese a su eterno bronceado.

“Tengo un secreto que lo quiero compartir con todos: siempre tengo hojas completas de sábila en el refrigerador y las voy cortando en cuadritos al momento, porque si la abres antes pierde sus propiedades. Así que agarro y corto un cuadrito, abro la sábila y me la pongo en los ojos y froto en todo el cuello. Es una terapia que hago siempre todas las mañanas y me dejo la sábila -aproximadamente- una hora antes de bañarme, eso como que le da un brillo especial a mi cara y me da otra energía”.

¿De qué trata Hotel VIP y cuándo se transmite?

Hotel VIP, reality de convivencia en el que 16 famosos compiten por un importante premio en efectivo. Los participantes deberán defender su posición en las competencias durante 13 semanas, enfrentando distintas pruebas de destreza física y mental.

de convivencia en el que 16 famosos compiten por un importante premio en efectivo. Los participantes deberán defender su posición en las competencias durante 13 semanas, enfrentando distintas pruebas de destreza física y mental. Bajo la producción de Diego Guebel y Mario Ruiz de Chávez, se transmite de lunes a viernes a las 20:00 horas por Canal 5.

