Los Ángeles Azules siguen trascendiendo fronteras para demostrar por qué son considerados una de las agrupaciones más importantes en México. Día con día su número de seguidores y oyentes sigue creciendo, además de los artistas que se suman a su lista de exitosas colaboraciones.

Luego del estreno de “Otra noche” con Nicky Nicole, el grupo musical mexicano continúa explorando el talento argentino, esta vez con una de las revelaciones del género urbano, María Becerra, quien se ha consolidado como una de las artistas más populares a nivel global.

Al ritmo de “El amor de mi vida” la cantante y Los Ángeles Azules se unen, creando así una cumbia contagiosa, misma que resalta el sonido característico de ‘la nena de Argentina’, sin dejar de lado las voces de los integrantes de la banda.

La canción fue presentada en vivo por primera vez durante una de las transmisiones de ‘La casa de los Famosos México’; sin embargo, hasta este 17 de agosto se estrenó de manera oficial. Para Publimetro, María Becerra habló del significado que guarda esta colaboración por la admiración que tiene a la carrera de Los Ángeles Azules.

“Para serte sincera yo me crié escuchando la música de ellos, la verdad es que he acumulado muchos recuerdos lindos y por eso siempre tuve tantas ganas de tener el honor de colaborar con ellos, la cumbia me encanta, me transmite muchas cosas, me dan ganas de bailar, me encantan las voces románticas en la cumbia, hay muchas cosas por admirar la verdad” dijo María Becerra.

Los Ángeles Azules y María Becerra se unen al ritmo de “El amor de mi vida” (Cortesía)

Asimismo, la cantante reveló la forma en la que se concretó la colaboración con los intérpretes de “17 años”, la cual habría surgido de forma espontánea, “Lo grabamos en Argentina cuando ellos fueron a hacer el Movistar Arena. La verdad es que hace rato ya veníamos hablando de las posibilidades porque yo tenía muchas ganas de hacer una canción con ellos, de repente apareció la canción y ellos creyeron que yo iba a quedar bien en la canción y la verdad que a primera escucha me enamoré de la canción” explicó la compositora argentina.

Elías Porfirio Mejía, quien es un de los integrantes principales de Los Ángeles Azules, explicó la forma en la que lograron adaptar sus estilos musicales para la melodía de “El amor de mi vida”, aunque pertenecen a géneros musicales distintos, su sonido logró fusionarse a la perfección para esta cumbia romántica.

“Yo creo que se siente que su estilo es diferente, pero tiene una esencia de música tropical cumbia y la voz de María tiene un tono romántico, entonces yo creo que encajó bien al estilo de Los Ángeles Azules” reveló Porfirio Mejía.

Los Ángeles Azules se presentarán el próximo 6 y 7 de diciembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, es por ello que María Becerra se mostró emocionada de poder participar como invitada en uno de los conciertos que cerrarán este 2023.

“Lo que tengo entendido es el 6 y 7 de diciembre, si no me equivoco, no sé, es muy cerca de la Navidad, tal vez estoy comprando regalos para esa fecha, pero bueno, que mejor regalo que cantar con Los Ángeles Azules” concluyó María.