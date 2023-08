Marlon asegura que vivió un infierno mientras Wendy estaba en ‘LCDLM’

Wendy Guevara se ha convertido en una de las figuras más populares del momento, no solo por su éxito en el programa ‘La casa de los Famosos México’, sino también por las críticas que recibe constantemente por la relación amistosa que comparte con Marlon Colmenarez.

El modelo venezolano ha sido señalo en más de una ocasión como un hombre que se aprovecha de los triunfos de la influencer, es por ello que luego de varias semanas de señalamientos, Marlon y Wendy realizaron una transmisión en vivo para hablar de la situación que los persigue desde los últimos días.

Wendy Guevara se reencontró con Marlon Colmenarez, al salir de "La Casa de los Famosos".

Marlon Colmenarez se defiende de amigas de Wendy Guevara

De acuerdo con el creador de contenido de OnlyFans es la primera vez que la ganadora de ‘LCDLFM’ lo deja hablar sobre los comentarios que realizan constantemente sus seguidores y amigas, por lo cual explicó que está harto de ser señalado como un oportunista.

“Voy a defenderme, voy a aclarar, yo voy a decir las cosas porque ya se acabó, no me dejo más. ¿Y por qué pedí que saliera la chiquis para poder hablar? Es porque yo necesitaba pedirle permiso a ella, porque no puedo hablar de nadie que ella conozca, de su gente, sin pedirle permiso”, señaló.

Marlon ya rompió el silencio.

Aclaró que:

🔺NO tiene romancé con Wendy.

🔺NO quiere su dinero.



Pero si denuncia que se siente atacado sin razón por las amigas de @LaWendyGuevara [entre ellas Paola y Kimberly] #WendyGuevara #Marlon #LaCasaDeLosFamososMx

Durante una transmisión Marlon aseguró que mientras Wendy estaba dentro del programa de Televisa vivió un infierno, ya que Salma, Kimberly, Evelyn y Paola se dedicaron a alimentar comentarios de odio contra él, por lo cual aprovechó para desmentir las declaraciones de las amigas de la youtuber, además de asegurar que a partir de este momento no se quedará callado.

Al respecto de las declaraciones del venezolano, Wendy Guevara reveló que por ahora planea no tomar ninguna postura, puesto que espera regresar a León, Guanajuato para reencontrarse con sus amigas y poder aclarar la situación que ha generado tanta polémica en redes sociales.