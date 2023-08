Gloria Trevi confiesa que intentó atentar contra su vida por violencia de Andrade

Gloria Trevi ha tenido que lidiar con todos los señalamientos al ser relacionada con el caso de Sergio Andrade, luego de permanecer varios años en silencio, este 2023 salió a la luz la bioserie “Ellas soy yo”, misma que además de contar con episodios dramatizados, muestra entrevistas inéditas de la cantante.

Fue en 2014 cuando se estrenó “Gloria”, la película que retrata el episodio tormentoso que atravesó la intérprete mexicana; sin embargo, la nueva serie autorizada reflejó una mirada mucho más fiel a los acontecimientos que marcaron la carrera de Trevi.

Ellas soy yo, Gloria Trevi (Foto: ViX.)

Gloria Trevi confiesa que intentó atentar contra su vida

En varios capítulos de la serie se plasmaron los maltratos que Gloria sufrió de parte de Sergio Andrade, en uno de ellos la cantante es obligada como castigo a realizar promocionales para la academia, puesto que se encontraba en condiciones deplorables, ella habría intentado ingerir un bote con sustancias dañinas.

“Yo no podía parar de hacer volantes hasta que él dijera, después de casi tres noches yo empecé a alucinar y dije: no logré nada, le fallé a una amiga, estoy aquí encerrada, no me ama la persona que amo. Había un bote, le eché agua, sabía feísimo”, señaló.

Sergio Andrade y Gloria Trevi Twitter @elsergioandrade Instagram @gloriatrevi

Por otro lado, en otro capítulo Trevi volvió a comentar lo cansada que estaba de un amor no correspondido y los abusos de parte del productor, por lo cual habría decidido tomar un frasco lleno de pastillas; no obstante, luego de ser encontrada inconsciente fue obligada a vomitar para evitar consecuencias graves.

“Fue una época horrible, donde hasta me quise suic****, de ahí sale Ángel de la guarda”, aseguró.

Antes del estreno de “Ellas soy yo”, Gloria Trevi explicó que decidió hablar de su historia para poder inspirar y ayudar a mujeres que han atravesado por una situaron de violencia similar.