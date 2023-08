Pee Wee sale a la defensa de Yahritza y su Esencia

Parecía que todo ya estaba tranquilo tras la polémica de Yahritza y su Esencia por sus comentarios sobre la comida mexicana. Ahora, Pee Wee se ha encargado de retomar el tema.

El cantante opinó sobre lo que sucedió con el trío de regional mexicano y defendió a la agrupación.

“No me los ataquen tanto, porfa no me los ataquen tanto. La verdad es que son unos niños de 15 años. Yo viví ese proceso también (…) soy nacido, de hecho, en el estado de Washington de donde son ellos, tengo familia ahí en Yakima. Voy frecuentemente, entonces entiendo perfectamente bien la cultura de donde son”, dijo en el canal ¡A las vivas! de YouTube.

Actualmente, Pee Wee participa en el reality show Hotel VIP, añadió que le tengan paciencia a los hermanos Martínez.

“No me los traten tan mal porque están empezando. También ustedes han de recordar el español no me salía bien, con el tiempo vas agarrando experiencia, colmillo. La MS ya también fue criticada por lanzar el tema. Sí, está bien eso, va a pasar, pero no me los traten tan mal. Son chavos que están empezando a vivir en este mundo del espectáculo de entrevistas y el español no es su primer lenguaje, pues se les complica. Yo creo que las intenciones eran malas, además fueron honestos”, señaló.

El artista señaló que no a todos les gusta la soda en bolsa, además para ellos todo era nuevo, por lo que no supieron expresarse bien en castellano.

“Yo creo que los están atacando de más, fueron sinceros en ciertas palabras. No supieron responder correctamente bien pero no pasa nada son talentosos, debemos, en vez de atacarlos enseñarles que no se dice así, arroparlos, como cultura como mexicanos y decirles mira mejor se dice así y es todo.”