Laura Bozzo se declara fanática de Karol G y presume fotografía de su hija junto a ella

Laura Bozzo siempre se ha caracterizado por ser una de las mujeres que, sin importar el qué dirán expresa su opinión a través de sus redes sociales, en donde comparte, además, a través de sus publicaciones algunos momentos junto a su familia y otros momentos que son especiales para ella, sobre todo, en los últimos días ha mostrado el apoyo que le tiene a diversos artistas.

Y es que, en una de sus más recientes publicaciones se puede observar a la animadora junto a Nicola Porcella, quien alcanzó a ser el segundo finalista en ‘La Casa de los Famosos México’, y ahora, de manera orgullosa también dio a conocer el cariño que le tiene a Karol G, declarándose además una de sus fans.

La fotografía de Karol G junto a Victoria, la hija de Laura Bozzo

A través de una publicación realizada recientemente en su cuenta oficial de Instagram, Laura Bozzo se declaró fanática de la intérprete de ‘Mañana será Bonito’, ‘Mi ex tenía Razón’, ‘Mientras me curo del Cora’, entre otras; y, a pesar de que ella no aparece en la fotografía, hizo sentir su orgullo al ver que su hija Victoria de la Fuente aparecía junto a la colombiana que se ha convertido en una de las cantantes latinoamericanas más escuchadas a nivel mundial

“Mi hija Victoria de la Fuente, fascinada en el concierto de Karol G que arrasó en Los Ángeles con su voz, su música y su sencillez”, indica una parte del escrito realizado junto a la imagen en que se ve a su hija sonriendo con Karol G. “¡Una GRANDE!, soy su Fan. ¡Arriba Colombia!, Los Amo”, finaliza diciendo.

Tras haber publicado eso, la peruana logró sorprender a todos sus seguidores con esta publicación que hasta el momento tiene más de 4 mil me gusta.