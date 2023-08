The Weeknd da buenas noticias a sus seguidores en Guadalajara

The Weeknd da buenas noticias para sus fans en Guadalajara (Foto: Instagram The Weeknd.)

El popular artista The Weeknd se pone complaciente con México y ante la buena demanda que tuvieron sus fechas en Ciudad de México, decidió abrir dos más, una en Monterrey y otra en Guadalajara. Los boletos se agotaron en poco tiempo, pero ahora hay una buena noticia para sus fans, en especial para los jaliscienses.

El cantante anunció que se liberaron más entradas para su fecha del After Hours Til Dawn en el Estadio Akron, debido a la demanda del público.

Esta nueva etapa de la gira (ahora de 43 fechas) arrancó el jueves 6 de junio en Lisboa, Portugal, en el Passeio Marítimo de Algés, con paradas alrededor de Europa y Latinoamérica como Ciudad de México, Río de Janeiro y terminando en Guadalajara.

El tour celebra el álbum de 2020 de The Weeknd, After Hours (cuyo exitoso sencillo Blinding Lights fue nombrado la nueva canción #1 del Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando el hit The Twist de Chubby Checker de 1960), así como el disco lanzado en enero de 2022 aclamado por la crítica, Kaytranada y Mike Dean se unirán a The Weeknd en todas las fechas.

Las nuevas localidades para Guadalajara ya están disponibles en Ticketmaster.

Gira en México