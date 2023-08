Las joyas del k-pop, Lapillus, ha hecho una nueva versión de su exitoso tema “ULALA” en una cautivadora versión completamente en español, convirtiéndose en el primer sencillo en español del grupo.

Aunque este es el primer sencillo en español de Lapillus, no es la primera vez que el grupo canta en español. En 2022, antes de su debut oficial, el grupo lanzó su versión del himno dominicano “WOW BB” de Natti Natasha, El Alfa y Chimbala junto a TFN. También subieron al escenario de los Asia Artist Awards 2022 y presentaron el tema con una actuación impecable. Lapillus también lanzó una versión de “Don’t Go Yet” de Camila Cabelloy la integrante Chanty, de origen argentino-filipino, lanzó una versión en español de la canción “Part of Your World” de La Sirenita de Disney.

Luego de su reciente nominación a los Kids’ Choice Awards de Nickelodeon México en la categoría “Grupo de K-Pop Favorito”, el enfoque del grupo para intentar algo nuevo y diferente cada día las ha posicionado como artistas innovadoras dentro de la industria musical. Al contar con la única estrella latina de k-pop actualmente en la industria, Lapillus está marcando el comienzo de una nueva era de la música que redefine los límites culturales y lingüísticos.

Lapillus lanza su primer sencillo en español, una nueva versión de “Ulala”. / Foto: MLD Entertainment

