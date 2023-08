Hell and Heaven: Slipknot, Muse y Guns N’ Roses encabezan la edición 2023

Hell and Heaven anuncia el cartel para la edición 2023. (Foto: Instagram / @theworkofjar)

El Hell and Heaven reveló los artistas que integran el cartel para su edición 2023, que se llevará a cabo el 3, 4 y 5 de noviembre en el Foro Pegaso, ubicado en Toluca.

El festival de rock y metal que fue concebido inicialmente como un proyecto promulgado por un comité de empresarios que compartían su afición al metal en todas sus vertientes, ha pasado por varios momentos complicados, y parece que ya se afianzó en México.

Considerado como el festival más importante del género en Latinoamérica se alista para presentar la edición 2023, y confirmó las bandas que participarán durante los tres días.

Slipknot, Muse y Guns N’ Roses son los headliner, pero aún no se informó que bandas serán para cada día. Entre los invitados de este años, también estarán Helloween, A Day To Remember, Lacrimosa, In Flames, Tiger Army, casi 90 bandas sobre los diferentes escenarios.

Resalta el regreso de Amon Amarth y Billy Idol.

Antecedentes del Hell and Heaven

En el génesis del festival Hell And Heaven, la idea original era albergar un festival masivo de metal y rock pesado en todas sus vertientes, similar al Wacken Open Air de Alemania, o al Hell Fest, ambos en el continente europeo y que pudiese recibir a las mejores bandas de la escena, tanto globalmente, como en América Latina y México, aspirando a convertirse de inmediato en la mejor cumbre metalera de España y América Latina.

Hell and Heaven nació a mediados de 2010 y vio su primera edición en octubre del mismo año. La aventura comenzó en el recinto ferial Calle 2 de Guadalajara, con las presentaciones en vivo de Therion, Brujería, Cage, entre otros, dándose cita más de 7 mil personas repartidas en tres escenarios simultáneos que permanecieron activos en promedio 10 horas cada uno.

También puede interesarte: Poncho de Nigris compra joyas para el Team Infierno en Guadalajara

A lo largo de su historia han corrido con las ediciones de 2011 y 2013 en Guadalajara y luego, ya asentado en la Ciudad de México, se llevaría a cabo en los años 2014, 2016 y 2018, con la presencia de monstruos como Rammstein, Ozzy, Judas Priest, Deep Purple, Scorpions, Kiss, entre muchos más que han ido desfilando.

Preventa de boletos

Será el 7, 8 y 9 de septiembre por Santander. Boletos a la venta en fullpass.mx