La galardonada puertorriqueña Olga Tañón regresa a México el próximo viernes 12 de enero de 2024 al Auditorio Nacional, en el marco de su gira “Simetría Tour”. Como ella misma lo ha descrito, “no será solo un show, será un suceso” que representa también la vuelta a un país que la ama y la extraña y que en no pocas veces ha demostrado la gran aceptación de la que su música goza. Los boletos están a la venta en Ticketmaster y en taquillas del Auditorio Nacional.

Olga Tañón ha sido una verdadera estrella allá donde se pare, que ha demostrado ser un orgullo para Puerto Rico con todos sus logros y reconocimientos internacionales. La Tañón, considerada como una de las más grandes “showwoman” de la industria de todos los tiempos con 300 canciones musicales lanzadas, con las cuales ha logrado motivar y emocionar a millones de seguidores, regresa a México con la idea de que los fans vivan un suceso inolvidable.

Olga Tañón regresa triunfalmente a México con “Simetría tour” (Cortesía)

Con una carrera que ha trascendido fronteras y décadas, Olga Tañón se ha convertido en una verdadera leyenda de la música. Su impacto se siente en todo el mundo, su influencia es innegable. Su música ha sido un puente que une culturas y emociones, su regreso a México promete ser un evento inolvidable para sus seguidores.

La trayectoria de Olga Tañón incluye colaboraciones memorables con destacados artistas, como su participación en el proyecto Voces de Yanni en 2008, junto a figuras como Alejandro Sanz, Luis Miguel, José José, Lucero, Cristian Castro, Ender Thomas y José Feliciano. También se presentó en el evento Paz sin Fronteras en La Habana en 2009, convocado por Juanes, donde compartió el escenario con otros artistas de renombre.

La artista puertorriqueña no solo ha brillado en el escenario, sino que también ha hecho importantes contribuciones humanitarias, como su participación en el supergrupo Artists for Haiti en 2010, con la grabación de “Somos el mundo”, una versión en español de la canción “We are the world”, cuyos fondos se destinaron a la ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto de Haití.

En medio de la pandemia mundial de 2019, Olga Tañón lanzó la inspiradora canción “Todo pasará” en colaboración con Abraham Velázquez y Alex Zurdo, la cual alcanzó la posición 15 en la lista Latin Pop Airplay de Billboard, recibió una nominación como “Mejor vídeo cristiano” en los Videoclips Awards de República Dominicana.

En 2021, la Academia Latina de la Grabación rindió homenaje a Olga Tañón junto a otras destacadas artistas en un evento llamado “La música a través de ellas”. Ese mismo año, la artista lanzó su decimoquinta producción, “Senderos de Amor”, un álbum influenciado por el género regional mexicano.

Olga Tañón ha dejado una huella imborrable en la música y el corazón de sus seguidores, su regreso a México promete ser un evento histórico.