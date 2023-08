ARMY enfurece con BLACKPINK por parte de la letra de su nueva canción “The Girls”

BLACKPINK estrenó hace poco su nuevo sencillo titulado “The Girls” y que forma parte del soundtrack de un juego, pero una parte de la letra enfureció al ARMY.

Recordemos que los fanáticos del popular grupo surcoreano, BTS, reciben el nombre de ARMY, y son uno de los fandoms más fuertes que existen en la actualidad.

“¿Crees que puedes vencerme?

Créeme, solo nos haces reír”



- The Girls, BLACKPINK pic.twitter.com/msEsh2uHME — ⁴ (@lovskpinks) August 25, 2023

Sin embargo, el fandom de BLACKPINK, llamado BLINKS, también es poderoso y en las redes sociales empezó una “guerra” entre ellos debido a la nueva canción de este grupo femenino.

Poco después de que BLACKPINK estrenará “The Girls”, los BLINKS pusieron en tendencia el hashtag BLACKPINK PAVED THE WAY (BLACKPINK PAVIMENTÓ EL CAMINO).

Primero escriban sus canciones y luego dicen que pavimentaron el camino



Todos sabemos que BTS PAVED THE WAY pic.twitter.com/N5Zv8pGmdX — La Army que quedó ⁷🤡 (@gabiihopekook) August 24, 2023

Esto lo hicieron debido a la frase que canta Lisa, donde asegura que ellas pavimentaron el camino para que otros grupos de K-Pop la tuvieran más fácil.

Por lo que el ARMY enfureció con BLACKPINK debido a ello, y a través de las diferentes redes sociales, empezaron a decir que del único grupo surcoreano que se puede decir que pavimentó el camino para otros es BTS, gracias a todos los logros que han conseguido, y antes que las chicas de este grupo.

Todos cuando / Todos cuando BTS

BP fue 2 años / anunció que se iba

/ al SM



BTS PAVED THE WAY pic.twitter.com/mmqN72Laxm — La Army que quedó ⁷🤡 (@gabiihopekook) August 24, 2023

Algunos BLINKS han detallado que está nueva canción va dirigido a un juego, por lo que la letra no debería tomarse tan en serio, mientras que otros opinan que las chicas si abrieron el camino, pero para el reconocimiento de otros grupos femeninos de la industria del K-Pop de manera internacional, ya que siempre parecía que las dejaban de lado.