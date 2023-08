¿De qué tratará el proyecto en la gran pantalla de los duques de Sussex?

Lo que hasta ahora han logrado el príncipe Harry y Meghan Markle no hubiese sido fácil cumplirlo siendo parte de la realeza británica. Ellos decidieron apartarse de su realidad para tener una vida un poco más normal, sin embargo se han convertido en una pareja mediática, que incluso ofrece entrevistas, se relaciona más en público y hasta narran su historia a través de Netflix. Ahora vuelven con un nuevo proyecto.

Será el 30 de agosto que Archewell Productions, la productora de Harry y Meghan estrenará en Netflix la docuserie Heart of Invictus en asociación con The Invictus Games Foundation. Esta producción contó con un talentoso equipo en el que destaca el director Orlando von Einsiedel y la productora Joanna Natasegara. El duque de Sussex, por su parte, es el productor ejecutivo.

Es un trabajo como pareja para sacar a la luz esta historia que está planteada desde 2021, sin embargo sale Harry y Meghan primero para compartir de forma más abierta su vida como pareja. La serie tuvo una extraordinaria receptividad en los televidentes siendo una propuesta nueva.

Otros Proyectos

Se rumora que llegan más proyectos de parte de Harry y Megan donde estarán en la producción de varias historias. Tal es el caso de la noticia aportada por The Sun donde se comenta que los esposos adquirieron los derechos de la novela Meet Me at The Lake (Encuéntrame en el lago) para convertirla en un largometraje.

Meet Me at the Lake narra la historia de amor de Will y Fern, que se conocen a los 20 años y se enamoran rápidamente. Sin embargo, cuando planean encontrarse un año después, Will nunca aparece, dejando a Fern con el corazón roto. Una década después, se da cuenta de que eso está lejos de ser su final.

La historia podría hacer eco a la realidad de los duques de Sussex.