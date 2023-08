Manuel Mijares es reconocido por La Academia Latina de la Grabación

Manuel Mijares cuenta con una larga trayectoria dentro de la industria musical, destacando como uno de los intérpretes más importantes en México, país en el que sentó las bases para su carrera como solista. Luego de varios años de inspirar con su propuesta, el cantante será reconocido con el Premio a la Excelencia Musical, así lo dio a conocer Manuel Abud.

“Estamos muy honrados por la oportunidad de reconocer a estas grandes figuras iberoamericanas, cuyo legado musical continúa inspirando a las nuevas generaciones” comentó el CEO de La Academia Latina de la Grabación.

El intérprete de “Para amarnos más” recibirá este importante reconocimiento en compañía de figuras como Arturo Sandoval, Ana Torroja, Carmen Linares, Simone y Soda Stereo, por lo cual explicó el valor que representa en su carrera.

“La verdad que es una satisfacción enorme, porque de alguna manera sientes que ha valido la pena el esfuerzo que haces día con día, que tu trabajo sigue caminando, lo disfrutas porque estás haciendo lo que te gusta hacer que es cantar. Y el sentir que la gente te apoya, la verdad te sostiene el ánimo”, comentó el artista.

Es un honor para nosotros anunciar a los artistas que, gracias a su extraordinaria contribución a la música latina, serán homenajeados con el Premio a la Excelencia Musical y el Premio del Consejo Directivo en 2023. Este grupo de profesionales se distinguen por llevar consigo la… pic.twitter.com/TaeujXQyQd — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) July 18, 2023

El Premio a la Excelencia Musical es otorgado a los artistas que durante su carrera realizaron aportes significativos a la música latina y que con su trayectoria lograron inspirar a varias generaciones de artistas, por lo cual Mijares detalló a cerca de sus expectativas cuando inició en la industria y el momento que fue pieza clave.

“Cuando empiezas tienes las ganas de ir por todas las canicas, pero nunca sabes hasta dónde llegarás, soy un poquito precavido en cuanto a mis expectativas. Un momento que ha sido muy importante en mi carrera es definitivamente el poder haber lanzado el primer disco porque esa fue la apertura, no sabes si habrá segundo, tercero, cuarto, pero yo ya llevaba muchos años tocando puertas y gracias a Dios ese primer disco abrió muchas cosas”, señaló Mijares.

Manuel Mijares es reconocido por La Academia Latina de la Grabación (Cortesía)

Con la emoción de recibir este importante reconocimiento y con la convicción de continuar explorando nuevos caminos en su carrera, Mijares habló sobre el interés que mantiene respecto a la conexión que ha generado con su público que sigue su carrera desde hace casi 30 años.

“Lo que me gustaría es que la gente me sigue explorando a mí, que me siga dando la oportunidad en cada disco o cada show que hacemos o cada cosa que presentamos, que tenga el interés por comprar boleto, por oír un disco, por ver qué canción nueva saqué, eso es lo que más me gustaría”, finalizó el cantante.

La ceremonia en la que se llevará a cabo la entrega de galardones se realizará el próximo domingo 12 de noviembre, en el Teatro Lope de Vega, ubicado en Sevilla, España.