Hermana de Octavio Ocaña reacciona al nuevo noviazgo de su excuñada

La muerte de Octavio Ocaña dejó un sinfín de sentimientos, señalamientos y confrontaciones, no solo de parte de su familia con las autoridades mexicanas, sino también de una de sus hermanas contra la expareja del actor, ya que hace poco reveló que se encuentra en una nueva relación.

Fue el pasado 29 de octubre de 2021 cuando se reportó el deceso del intérprete de la serie ‘Vecinos’, ante las extrañas condiciones de su muerte, sus familiares, colegas y amigos cercanos siguen exigiendo justicia; sin embargo, todos han lidiado con su proceso de duelo de distinta forma al intentar retomar su vida.

Nerea González La exprometida de Octavio Ocaña presumió a su nuevo amor. (Instagram: (@nerea.gogo))

Noviazgo de la expareja de Octavio Ocaña genera reacciones

Nerea, quien era la pareja de Ocaña, compartió en sus redes sociales que se encuentra en una nueva relación, ante las críticas que surgieron, la creadora de contenido en OnlyFans explicó que se tomó el tiempo necesario para procesar su duelo, es por ello que decidió pasar a un nuevo capítulo de su vida.

“Por qué les impresiona tanto que pueda seguir con mi vida. Nadie más que yo y mi círculo cercano sabe lo que sufrí y lo que pasé, desde el día 1 las personas que ahora se indignan me decían que continuara con mi vida, ¿quién las entiende? Pero equis, yo decidí vivir y no solo existir, siempre dije que estaría con la persona que respetara mi pasado y la encontré y lo más importante es que realmente me hace muy feliz y me hace querer vivir, conocer y disfrutar nuevamente”, escribió.

Noviazgo de la expareja de Octavio Ocaña genera reacciones (Especial)

Como era de esperarse la publicación y declaraciones de la joven han generado muchas reacciones, una de las más polémicas fue de Bertha Ocaña, la cual habría dedicado un mensaje para su excuñada, “Al final lo mejor es no reclamar nada, solo observar, decepcionarte y alejarte” .

Bertha Ocaña

El comentario de la hermana del actor causó diversas teorías, por lo cual Bertha decidió hacer una publicación para explicar que no había una dedicatoria detrás de eso; asimismo, señaló que no dará explicaciones sobre sus acciones en redes sociales, refiriéndose a los cuestionamientos sobre el distanciamiento que tomó de Nerea.

“Me da mucha risa cuando las personas piensan que lo que publicas es para alguien más, cuando trabajas un montón en ti como persona y aprendes a vivir para ti y para las personas con las que compartes tu vida, todo lo demás sale sobrando”, señaló Bertha Ocaña.