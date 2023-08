El espectacular grupo de k-pop surcoreano-japonés, TFN, conocido por su innovadora fusión de estilos musicales y su conexión con artistas latinos de renombre, ha triunfado en su debut en México durante el reciente festival KAMP CDMX 2023, que tuvo lugar los pasados días 19 y 20 de agosto. Como aderezo a este éxito, se encuentra presentando en México su nuevo sencillo “Ice Cream”, un explosivo nuevo tema cantado en español.

TFN ya habían dejado una marca imborrable en el escenario musical al ser los pioneros en lanzar una canción original completamente en español titulada “When the Sun Goes Down”. Con esta audaz iniciativa, la banda se adentró en el mercado latinoamericano, un territorio que aún no había sido explorado completamente por los ídolos del k-pop, pero que cuenta con una de las bases de seguidores más apasionadas y leales y del que parecen estar cada vez más arraigados convertidos ya en unas súper estrellas capaces de inspirar a toda una generación de fanáticos.

Como parte de su estrategia promocional, TFN desembarcó en la Ciudad de México para encontrarse cara a cara con sus fervientes seguidores tras el lanzamiento de su último álbum, “BEFORE SUNRISE Part 4″. La canción principal de este álbum, titulada “Amazon”, ya representaba una cautivadora combinación de ritmos latinos y k-pop, lo que demuestra la versatilidad y el talento musical excepcional de la banda, pero “Ice Cream” ha levantado la mano para ser su arma de introducción al mundo latino.

Los idols de k-pop TFN deslumbran en KAMP FEST CDMX 2023. / Foto: MLD Entertainment

Este no es el primer éxito internacional de TFN. En 2022, el grupo hizo su impactante debut en Estados Unidos durante el KAMP LOS ANGELES 2022, que se celebró en el Rose Bowl Stadium los días 15 y 16 de octubre. Durante el evento, TFN recibió una ovación cerrada de los espectadores, consolidando su presencia en el mercado estadounidense.

Además, TFN ha traspasado fronteras y conquistado corazones en Filipinas, donde su primera reunión de fans atrajo a más de 7,000 seguidores, creando un momento inolvidable tanto para la banda como para sus leales seguidores.

TFN es un grupo de k-pop surcoreano-japonés que ha revolucionado la industria musical con su música innovadora y su enfoque internacional. Con una base de seguidores global en constante crecimiento, TFN sigue desafiando fronteras y creando música que une a personas de diferentes culturas y nacionalidades. Su compromiso con la excelencia artística y su dedicación a sus seguidores los han convertido en una de las bandas más influyentes de la industria del entretenimiento.

TFN continúa demostrando su influencia global y su capacidad para fusionar culturas musicales de manera innovadora. Su éxito en México en el festival KAMP CDMX 2023 es solo el último hito en su apasionante carrera que ahora su sencillo “Ice Cream” consolida su breve pero monstruosa trayectoria convertidos ya en idols.

