¿No hay arrepentimiento? Maryfer Centeno analiza entrevista de Yahritza y su Esencia

La agrupación musical ‘Yahritza y su Esencia’ han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, luego de realizar un comentario sobre la comida mexicana que no fue de agrado para muchos, pues afirmaban que esta era una de las cosas que no le gustaba del país.

Sucede que, los integrantes de la banda indicaron algunas cosas que no le gustaban del país Azteca: “No me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, indicó la vocalista.

Mientras que, Armando indicó: “Yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington la neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”.

Asimismo, Jairo afirmó que: “Para mí también es la comida porque yo soy delicado y pues casi nada más como pollo, como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso. También la soda aquí está como, no sé si tiene menos azúcar o gas, pero sabe diferente que allá”.

Y ahora, nuevamente vuelven a ser mencionado de manera despectiva luego de que aparecieran hablando sobre el tema, con el objetivo de mostrarle al público sus orígenes y que, pese a la fama, ellos se mantenían humildes y con ideas firmes, inclusive la vocalista dijo que estuvo a punto de romper en llanto.

Por este motivo, Marifer centeno decidió analizar el lenguaje corporativo de los integrantes de la banda para así confirmar si demuestran o no algún tipo de arrepentimiento.

¿Qué dijo Marifer centeno sobre Yahritza y su esencia?

Tras haber utilizado los conocimientos que tiene sobre el lenguaje corporal, la grafóloga Marifer Centeno indicó que Yaritza no demuestra arrepentimiento alguno tras sus comentarios, pero se hace notar la incomodidad que tiene por la situación

“Las expresiones faciales de Yahritza que demuestran incomodidad. Se tapa la boca, es una forma de autocensura. Es un rostro que en algunos momentos demuestra sorpresa y en otro enojo, pero en este momento se encuentra triste”

Asimismo, afirma que en una parte de la entrevista la joven se escucha con la voz como entrecortado, no obstante, también afirmó que la cantante no se encuentra triste sino más bien sorprendida con la reacción de sus seguidores, y que además los hermanos buscan quitarse la culpa en lugar de disculparse.

“La voz entrecortada y las cejas levantadas, está demostrando sorpresa y de alguna forma hay incredulidad. Ella misma está sorprendida de lo que está diciendo, demostrando tensión. Una mujer que está muy preocupada”, mencionó.

“Los comentarios siguen tratando de quitarse la culpa en lugar de reconocer que se cometió un error. Es un rostro de enojo. Si no conoces a tu país, llamarse Yahritza y Su Esencia resultaría para algunos una suspicacia”.

Finalmente afirmó que sus integrantes no se esperaban las consecuencias que ahora están viviendo, y que de pronto se debe a su inexperiencia en el mundo artístico por lo que espera que la sociedad les dé una segunda oportunidad.

“Los vemos muy convencidos. No hay arrepentimiento sobre los comentarios del país. Las reacciones faciales corresponden a molestia y enojo. La realidad es que ella no se esperaba las consecuencias”