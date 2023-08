Bárbara de Regil defiende a su hija tras salirse del concierto de Taylor Swift

El pasado 24 de agosto, Mar de Regil fue centro de críticas luego de que se saliera de una de las presentaciones más esperadas en México: El concierto de Taylor Swift; pues al parecer a los usuarios no le pareció prudente que esta tomará la decisión de salir antes de que finalizara.

De esta manera, la acción de la joven Influencer fue más mal vista, ya que muchos afirman que al ser artista no hacen el más mínimo en fuerzo para conseguir el boleto, puesto que todo se les regala, y, por tal motivo tampoco disfrutan del concierto como es debido.

“Lo peor es que estos ‘artistas’ como Mar de Regil, ni se toman la molestia de conseguir boleto porque todo les regalan. Por eso es que ni siquiera hacen el esfuerzo por disfrutar el concierto”, afirmó uno de los usuarios.

Por este motivo, una vez más su madre salió en su defensa a través de un mensaje de apoyo en redes sociales

Mar de Régil se salió del concierto de Taylor Swift dos horas antes de que terminara. pic.twitter.com/Ek9GaxrrVq — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 25, 2023

Bárbara Regil defiende a su hija de malos comentarios

La reconocida actriz mexicana, Bárbara de Regil no dejó pasar por alto los comentarios realizados en contra de su hija, luego de que esta saliera del concierto de Taylor Swift así que, durante una dinámica de preguntas y respuestas que realizó a través de su cuenta oficial de Instagram, uno de sus seguidores le cuestionó si asistiría a un concierto de la cantante estadounidense, a lo que está respondió que no es amante de su música.

“No, no me gusta su música. Y si fuera por alguna razón seguro me saldría a la mitad del concierto porque preferiría dormir”, agregando además en su lugar asistiría a presentaciones de otros artistas como “Beyoncé, Karol G, Lewis Capaldi, Romeo Santo, Big Boy o música electro”, en donde si se quedaría hasta la última canción.