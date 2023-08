Natalia Esperón rompe el silencio de la pérdida de su bebé 20 años después: “sí fue negligencia médica”

Después de un inmenso dolor que se ha mantenido durante 20 años, Natalia Esperón finalmente rompió el silencio sobre una de las etapas más complicada de su vida, la muerte de su bebé. La actriz, ahora de 48 años, contó lo que sucedió en lo que debió ser un triple parto y que terminó en el nacimiento de sus mellizos: Mariana y José Antonio.

Mientras estuvo casada con Pepe Bastón, a Natalia le costó quedar embarazada, según ella misma cuenta en una entrevista de YouTube con Anette Cuburu. La entonces pareja decidió que la actriz fuera a un tratamiento de fertilidad que funcionó bien, ya que logró gestar cuatro embriones y terminaron creciendo tres.

“Sí habíamos tenido un compromiso de tener más hijos. Fue tratar de tener bebés y no me embarazaba, decidimos hacer el tratamiento y cuando tu matrimonio no está bien y empiezas a hacer cosas que no van a fortalecer el matrimonio. Cuando decidimos tener a este chiquito, que finalmente no fue uno, sino que eran al principio cuatro y después me quedé con tres”, dijo Natalia en la entrevista, según reseña la revista Quien.

El proceso de embarazo iba bien, todo marchaba con normalidad, hasta que unos dolores la alertaron, consultó al médico y, según cuenta, no se trató el caso con la emergencia que requería.

“Me enteré hace dos años, su cordón umbilical se le fue haciendo nudos. Sí fue negligencia médica, porque les dije ‘Estoy teniendo contracciones’, me dijeron ‘la vemos el lunes’, cuando me hicieron el ultrasonido se dieron cuenta que ya había fallecido y que Mariana y José tenían sufrimiento fetal”, añadió.

“En ese momento sí era el dolor más grande, por mucho tiempo lo tuve hasta que pude ir a terapia”, contó en la charla que tuvo con la conductora Anette Cuburu.

Finaliza su relato diciendo: “A mí no me dejaron despedirme de mi hijo, no me dejaron ver el cuerpo de mi hijo, no lo pude conocer. No me lo permitieron, me quisieron ayudar, pero sí necesitaba ese duelo. Me concentré en mis hijos, a mí no me importaba nadie más, solo la sobrevivencia de Mariana y de José, tanto que se me olvidó Tali (su hija mayor, que también se llama Natalia)”.