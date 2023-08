Asaltan a la actriz española Mónica Pont en México; evalúa abandonar el país por inseguridad

La actriz española Mónica Pont fue asaltada a punta de pistola el pasado miércoles en su residencia de la Ciudad de México, junto a su hijo, el piloto de F3 Javier Sagrera.

El asalto tuvo lugar cuando la actriz y su hijo regresaban de unas vacaciones en Cancún. Al llegar a su casa, un hombre armado se introdujo en el ascensor de la vivienda y exigió a Pont y Sagrera que le entregasen sus relojes, dos Rolex valorados en más de 20 mil euros cada uno.

Ante el asalto que sufría la protagonista de varias series, el portero enfrentó al ladrón, lo que provocó que accionaran un arma de fuego en su contra y fuera trasladado al hospital en estado crítico.

Después del balazo que recibió el trabajador, el asaltante exigió los relojes nuevamente, por lo que no se resistieron a entregárselos.

Mónica Pont, aún conmocionada por lo sucedido, ha denunciado la inseguridad que reina en México, especialmente en el aeropuerto de la Ciudad de México.

“Hay bandas de criminales que se dedican a fichar a las personas que llegan al aeropuerto y, si llevan joyas o artículos de valor, las siguen hasta sus casas para asaltarlas”, ha explicado la actriz en declaraciones a los medios. “Aquí no importa la vida, no tiene valor, por lo que no dudarán en matarte si hace falta para robarte”.

Pont ha agradecido el apoyo recibido por sus fans y ha pedido que recen por la vida de su portero, Manuel, que se encuentra en estado crítico en el hospital.

La actriz, que reside en México desde hace tres años, ha asegurado que está valorando la posibilidad de abandonar el país debido a lo ocurrido.

“Mi vida y la de los míos está por encima de todo”.