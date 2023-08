Fanáticos de Jhayco le pidieron que cantara la ‘tiraera’ a Rauw y el artista sorprendió con su respuesta

El talentoso artista puertorriqueño, Jhayco, se encontró recientemente en medio de un concierto con una multitud de fanáticos que clamaban por escuchar su canción “Enterrauw”.

Esta canción, escrita por Jhayco como parte de una “tiraera” contra Rauw Alejandro hace unos años, se había convertido en un himno entre los fanáticos. Sin embargo, en ese momento, Jhayco decidió tomar un enfoque diferente y negó la petición de los fans.

Ante los gritos de la multitud, Jhayco respondió: “No, no, no, oye, no estamos en guerra, estamos en amor, estamos en morrita, estamos en beso”.

La gente le empezó a gritar a Jhayco que cantara “Enterrauw” a lo que el dice que ya no están en guerra, sino en amor🦇 pic.twitter.com/WIhdYW9wnR — carloxx iván (@itscarlosivan) August 27, 2023

Con estas palabras, desvió la atención del tema controvertido y enfocó el concierto en otra atmósfera.

Preguntó a su audiencia: “¿Dónde están los hombres de la casa? ¿Y dónde están las mujeres? Las mujeres lo que quieren es amor, no es guerra”. Con esto, logró que los fanáticos se olvidaran de “Enterrauw”.

En redes sociales aplaudieron el gesto:

@j4nior_30: “Jhayco barrio a Rauw todos lo sabemos”

@jonggr24: “No deberían estar en guerra, deberían resolver si no han resolvido y hacer temas 🔥”

@tucangram: “En amor tampoco están porque las mujeres de ambos los dejaron.😅”

@ed.mem: “Madurez”

@iiamshinaa: “Posiblemente todas esas broncas cibernéticas sean solo marketing 🤷🏻‍♀️😂”

‘Tiraera entre Jhayco y Rauw

La “tiraera” entre Jhayco y Rauw Alejandro tuvo lugar en 2021, cuando Rauw estrenó su canción “Hunter”, en la que criticaba a Jhayco, insinuando que otros artistas escribían sus canciones.

Sin embargo, Jhayco respondió contundentemente en “Enterrauw”, mencionando que el propio Rauw le había pedido que le escribiera una canción. Esta barra, junto a muchas otras más, resonaron con el público y la canción se volvió viral, convirtiéndose en una de las favoritas de los fanáticos.

A pesar del éxito de “Enterrauw”, Jhayco ha decidido alejarse de la polémica y de cualquier incitación a la pelea.