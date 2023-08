Manuel Turizo cuenta detalles de cómo fue su reacción cuando Shakira lo contactó para grabar ‘Copa Vacía’

A lo largo de los últimos años, Manuel Turizo se ha hecho un nombre de garantía en el mundo de la música. Pero a pesar de su reconocida fama, está muy lejos del nivel que ha logrado Shakira en la industria.

Por eso, cuando la cantante colombiana llamó a su compatriota, el intérprete reconocido por ser uno de los mejores en la música urbana, quedó gratamente sorprendido. Así lo cuenta en una entrevista que Turizo le ofreció a E! News.

Además, contó la experiencia de trabajar con una artista de la talla mundial de Shakira, que ya tiene más de 33 años activa en la música.

“Me sentí conectado con ella. La canción tiene sentimientos muy profundos. Y me gusta ese tipo de música. Es algo con lo que me siento relacionado. Es como todos mis álbumes y toda mi música y en lo que he estado trabajando”, relata Manuel Turizo, para el medio citado.

“Algo que me inspiró mucho fue que ella tiene el ojo en todo. En cada detalle, en cada momento, en todo. Y tal vez con otros artistas no ves eso. Tal vez simplemente van y hacen su trabajo, simplemente ‘voy a grabar lo que sea y eso es todo”, añadió el también colombiano, de 23 años.

La experiencia de Shakira, de 46 años, fue fundamental para la grabación de Copa Vacía. “Ella sabía cómo quería que fuera todo, así que siento que es algo muy bueno porque nuestros videos, nuestra música, la producción de la canción, todo, demuestra que estás trabajando duro para hacer algo genial”, expresó.

¿Copa Vacía e Shakira y Turizo está dedicada a Piqué?

“No sé de dónde sacó la inspiración”, le dijo Manuel Turizo a E! News. “Pero ese ejemplo donde tal vez cuando te sientes vacío con alguien de quien estás enamorado, no estás recibiendo lo mismo, para relatarlo como una sirena, sacando a la sirena del agua, fue muy genial”, finalizó el artista.