Banksy: obras más importantes y controvertidas se exhiben en Guadalajara

Banksy llegó a Guadalajara para mostrar parte de su obra que lo ha convertido en un referente del arte urbano en el mundo. Ahora, parte de su legado se exhibe en un espacio ubicado en Plaza Patria, donde se reflejan sus diferentes miradas.

El artista callejero, cuyas obras son reconocidas a nivel mundial por haberse basado en reivindicaciones sociales, como el uso de la mascarilla en Londres o por la muerte de George Floyd está presente en Jalisco para compartir piezas que retratan lo que sucede a nivel social y político.

El arte de Banksy: sin límites (The art of Banksy: without limitis) se abre al público este 31 de agosto y permanecerá hasta el 30 de noviembre. Más de 1,5 millones de personas han sido testigos del talento del artista británico, ahora los tapatíos podrán acercarse a sus obras tras viajar por distintas ciudades del mundo para rendir homenaje al artista británico de pseudónimo Banksy.

El arte de Banksy: sin límites abrió sus puertas en Guadalajara. (Foto: Gabriela Acosta.)

La muestra, diseñada a medida para adaptarse al lugar de exhibición, incluye áreas inmersivas con más de 100 obras del artista como originales certificados, grabados, fotografías, litografías, esculturas, murales e instalaciones de video creadas exclusivamente para este montaje.

“El arte callejero es un arte que hay que promover, siempre manteniendo la línea del respeto, porque la línea es muy delgada con el graffiti destructivo o negativo a lo que es ésto, que es arte”, Guillermo Calderón, director de experiencias.

Algunas de sus obras están cuidadosamente reproducidas con su técnica de “stencil” especialmente para la exposición. Un video documental brinda a los espectadores información sobre la vida y la obra de Banksy, todo presentado en un entorno único.

El arte de Banksy provoca, conmociona e incluso perturba a la sociedad, entregando poderosos mensajes con poesía y humor. Su propuesta es clara, directa y transversal, capaz de unir a las personas.

Después de tener una corta exhibición en la Ciudad de México, llega a Guadalajara con la única intención de acercar al artista a sus seguidores y a los que todavía no lo conocen, por lo que se convierte en una buena excusa para explorar su discurso visual.

El mundo de Banksy

El arte de Banksy ha sido exhibida en varias ciudades internacionales como Estambul, Ámsterdam, Melbourne, Amberes, Berlín, Bucarest, Cluj, Budapest, Riad, Viena, Varsovia, Seúl, Atlanta, Miami, Charlotte, Seattle, Chile, Bangkok, Ciudad de México, Sao Paulo, Río de Janeiro, Fráncfort, Brisbane.

La exposición se destaca por su instalación única en cada lugar, ofreciendo una experiencia original e innovadora y una visita imperdible para aprender sobre el misterioso artista.

El británico de aproximadamente 40 años mantiene en secreto su identidad con éxito aunque sus obras conquistan no solo las calles, sino también las casas de subastas del mundo entero.

Algunas de sus obras han sido reproducidas con su técnica de plantilla secreta específicamente para esta exposición. Un video documental hace conocer aún más de la vida y obra del artista.

¿Cuánto cuesta el boleto?