‘Han pasado más de dos décadas del estreno de la exitosa telenovela infantil ‘Cómplices Al Rescate’ protagonizada por Belinda, Laura Flores, Francisco Gattorno, Alejandro Speitzer, Fabián Chávez y Vadhir Derbez, al igual que Daniela Luján y Martín Ricca, quienes se unieron a la novela posteriormente.

En un momento de la emisión, la actriz principal Belinda, quien interpretaba a los personajes de Mariana y Silvana, abandonó de la telenovela y Daniela Luján tomó su lugar dejando a millones de televidentes desconcertados ya que nunca se dio a conocer la verdadera razón de su salida.

Belinda y Fabián Chávez, durante el rodaje de ‘Cómplices al Rescate’. / Foto: Televisa

Debido a esto, la prensa y diferentes medios de comunicación de ese entonces, crearon una rivalidad entre ambas actrices, lo que desencadenó una supuesta enemistad entre Belinda y Daniela Luján, la cual muchos aseguran, que se mantiene hasta ahora.

la verdad yo no la veo competencia es totalmente diferente a mí, ella por ejemplo no impone moda es una niña bueno pues es una actriz y pues es o sea actriz pero no es ni cantante ni tampoco impone una moda pic.twitter.com/2pQ77vOxwV — ari lvs sof y bi (@fantad3fresa) October 29, 2020

Daniela Luján habla de la supuesta rivalidad que tiene con Belinda

Sin embargo, tuvieron que pasar 20 años para que a través de una entrevista, Daniela Luján revelara la verdadera razón de la supuesta rivalidad que tiene con Belinda. Fue por medio del programa de YouTube La entrevista con Yordi Rosado donde reveló lo siguiente, “Yo le di la idea a Rosy Ocampo (productora) acerca de la telenovela, era como ‘El príncipe y el mendigo’, es una idea muy genérica”, dijo.

“Un día, uno de los ejecutivos de Televisa me dijo que tenía que ir a una junta y me dijeron, ‘Tenemos esta situación, la telenovela se alargó y Belinda ya no puede estar y necesitamos sacar el último cacho de la novela, queremos hacer este cambio donde se incorpore Martín Ricca y hacer un nuevo disco’, yo tenía 14 años y todo fue muy rápido, pasaron dos días y yo ya estaba grabando, la verdad no me pareció raro, en ese momento”, compartió Daniela Luján.