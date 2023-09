Alex Ponce es una de las promesas musicales más populares de Ecuador, el cual ha destacado por una propuesta innovadora, sincera y llena de sentimiento. Este 2023 ha estado repleto de nueva música y el cantante no se ha quedado atrás, es por ello que estrena su sencillo “En el pasado”, mismo que ya está disponible en todas las plataformas.

El intérprete de “Plan” se colocó en las listas de Billboard y en el Top 50 Viral de Spotify, logrando conectar con cientos de personas en el mundo. Alex Ponce habló para Publimetro sobre el estilo que lo define y los aspectos que lo han relacionado estrechamente con sus seguidores.

“Es fresco, siento que es algo que no es tan común actualmente y creo que les puede encantar, o sea, yo siento que es música que pueden escuchar en cualquier momento, desde estar en su cuarto tranquilo, por la playa, en el trabajo o incluso en una fiesta. Eso es lo que quiero, que mi música pueda acompañarles en el día a día y que realmente la escuchen, se sientan identificados y les ayude”, dijo Ponce.

Su nueva canción, “En el pasado”, nació en Chicago de la mano de productores como Adam Martínez y Johnny Carter, los cuales habrían sido claves para que Alex plasmara los sentimientos que deja una ruptura, en especial por generar expectativas en una persona con la que se intentó generar un vínculo a futuro.

“A mí me gusta ser súper honesto y en realidad fue sobre una experiencia personal, de una relación que tuve, en especial después de darnos cuenta de que cada uno tenía que tomar su camino y lo que me gusta decir de esta canción es que tienes que ser muy valiente para tomar esa decisión, para dejar de estar con esa persona que tanto quisiste”, explicó sobre su última canción.

Alex Ponce demuestra su poder a través de la música (Cortesía)

El artista de 25 años suele mostrarse vulnerable a través de las letras de sus canciones; sin embargo, lejos de sentirse frágil, lo toma como una oportunidad para transformar sus sentimientos en algo positivo como lo es su música.

“La música me ha hecho muy fuerte en el sentido de cómo puedo sacar estas emociones tan fuertes mediante la música y mediante la composición. Me permite que no se queden adentro, yo creo que si se quedaran estos sentimientos probablemente me harían daño y la música es una forma de sacarlos sin hacerme daño a mí y sin hacer daño a nadie más. Creo que es una forma muy linda, es como mi terapia”, añadió.

Para lo que resta del año, Alex Ponce cuenta con varios planes para seguir potenciando su carrera, no solo con lanzamientos musicales, sino también con presentaciones en vivo, es por ello que el próximo jueves 12 de octubre ofrecerá su primer concierto en Ciudad de México en el recinto Bajo Circuito.

“Estoy muy feliz por anunciar mi primer show en Ciudad de México, va a ser en Bajo Circuito, el 12 de octubre, estoy extremadamente ansioso de que ya sea porque es mi primer show fuera de mi país Ecuador, entonces estoy emocionado y más que nada por llevar la bandera de mi país a lo más alto”, agregó.