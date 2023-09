Christopher Uckermann presenta complicaciones de salud en gira de RBD

La agrupación de RBD comenzó con la gira por su reencuentro de manera exitosa, los integrantes han logrado sobrepasar varias dificultades, pero todo parece indicar que se siguen presentando, como en el caso de Christopher Uckermann, ya que comenzó a tener ciertos malestares de salud.

Maite Perroni, Christian Chávez, Dulce María, Christopher Uckermann y Anahí iniciaron la gira en el Paso, Texas, como parte del recorrido que harán por Estados Unidos la noche del viernes 1 de septiembre se presentaron en el Madison Square Garden en Nueva York, recinto que fue testigo de todas las emociones que experimentaron los cantantes.

¿Qué le pasó a Christopher Uckermann?

Luego del concierto, el mexicano acudió a sus redes sociales para hablar con sus seguidores sobre ciertas complicaciones que estaba presentado en su salud, las cuales estarían relacionadas con su padecimiento de tiroides, puesto que se alteró con el cambio tan repentino de la gira.

“Fue una noche maravillosa. Quiero agradecerle a toda la gente que estuvo en el Madison. Subí lo que vieron hace rato porque ya he tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y debido a que casi no he dormido ahorita por estar trabajando en el tour y todo, pues se puso un poco rudo”.

Asimismo, habló de los síntomas que presentó antes de comenzar con el concierto en Madison Square Garden; no obstante, se mostró optimista en mejorar para seguir poniendo toda su energía en ‘Soy Rebelde Tour’.

“Se me inflamó y se sentía como una presión. Me dieron como nauseas todo el día por todo esto que tengo inflamado. Ya mañana a ver cómo me siento, de cómo siento esta parte, pero fue fuerte”.

Finalmente, declaró que la energía de sus fanáticos fue contagiosa, porque le ayudó a entregarse en el escenario en compañía de sus compañeros de la agrupación.

“Una vez que sentí la energía de la gente me levantaron, fue cantar con todos, pasarla muy bien, nos fundimos en energía esta noche. Esta es la verdadera historia de los artistas, no todo lo que brilla es oro, bueno brillamos hoy en el escenario gracias a ustedes, pero un tour es rudo”.