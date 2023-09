Anahí revela que Peña Nieto quiso evitar su boda con Manuel Velasco

En medio del exitoso comienzo de la gira de RBD, Joaquín López Dóriga compartió la entrevista que realizó a Anahí, quien se sinceró por completo sobre temas que han marcado su vida, desde su lucha contra los trastornos alimenticios, hasta su relación con el político Manuel Velasco.

Fue en 2015 cuando Anahí y el exgobernador de Chiapas se casaron, no obstante, desde que comenzaron su relación estuvieron bombardeados con críticas, mismas que al parecer se habrían replicado desde la presidencia mexicana, con Enrique Peña Nieto.

Manuel Velasco Coello y Anahí. / Foto: JDS

Anahí revela detalles de su matrimonio con Manuel Velasco

La integrante de RBD tomó un momento para hablar de su historia de amor con el político mexicano, por lo cual tuvo que mencionar ciertas dificultades por las que atravesaron, por su parte, López Dóriga aprovechó para preguntar a cerca del supuesto impedimento que puso Enrique Peña Nieto.

“Yo les voy a decir una cosa que seguramente tú vas a decir que no, pero yo tengo confirmada la información; soy reportero de 55 años. En su momento, el presidente Peña Nieto y su secretario de Gobernación le dijeron a Manuel Velasco y Anahí que no se casaran. ¿Por qué? No sé, pero se lo dijeron y estamos hablando de un presidente de la República, estamos hablando de un secretario de Gobernación y hablando de un gobernador de Chiapas y el poder sigue estando allá, en el centro de México”, dijo el periodista.

Ante el comentario de ‘El teacher’, Anahí reaccionó sorprendida, por lo cual aclaró que esto no significó una amenaza a su relación, puesto que estaba consciente de que era un momento difícil, especialmente por las condiciones en las que se encontraba el estado de Chiapas, no obstante, ambos decidieron poner en primer lugar su matrimonio.

“Yo no creo que haya sido tan así. Entiendo que en ese momento las cosas estaban tal vez complicadas y tal vez no era el mejor momento. Entiendo que era un tema muy mediático por ser los personajes que se querían casar y así lo entendimos. Lo único que yo no quería era perjudicar a nadie, jamás he querido perjudicar a nadie, lo único que queríamos era casarnos y formar una familia. Creo que tomamos la decisión correcta y sí, fue a las 7 de la mañana, pero la noticia la dimos nosotros y eso fue lo más bonito”, agregó la artista.

¿Cómo inició la relación de Anahí y Manuel Velasco?

Por otro lado, la intérprete de “Sálvame” recordó la primera impresión que tuvo de su esposo, ya que lo conoció a través de un amigo en común, posteriormente comenzaron a salir frecuentemente, Anahí aseguró que ambos se dieron el tiempo adecuado para conocerse; sin embargo, antes de que el político arrancara con su campaña como gobernador de Chiapas expresó sus intenciones en formalizar el vínculo.

“Nos dimos el tiempo de conocernos de verdad, de no irnos con esa idea de lo que se ve, de conocer a su mamá. Desde el día uno me trató increíble. Una semana antes de arrancar su campaña a gobernador de Chiapas, llegó a Cancún y se me plantó enfrente ‘Yo ahorita quiero que me digas qué onda porque si no, no te quiero volver a ver nunca’. Así me la soltó”, detalló.