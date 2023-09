Tinu x Emi continúan legado musical de los Fernández

Los hijos menores de Alejandro Fernández, Valentina y Emiliano, debutaron de manera profesional en la música con el lanzamiento de su sencillo “Déjà Vu”, el cual es una clara muestra del estilo que tendrá el dueto Tinu x Emi , muy alejado de las canciones rancheras, pero totalmente abiertos a evolucionar en su concepto.

Ambos hermanos mantienen como inspiración la música que ha caracterizado a la dinastía Fernández, no obstante, este 2023 han optado por demostrar su talento y sonido que caracteriza sus primeros lanzamientos.

Como parte del lanzamiento oficial de “Déjà Vu”, la noche del 31 de agosto se llevó a acabo un evento en donde se dieron cita familiares, amigos y prensa, entre ellos Alejandro Fernández, quien aplaudió el trabajo de sus hijos.

Para Publimetro, Valentina y Emiliano hablaron sobre el momento que fue clave para incursionar en la música, sobre su proceso creativo al momento de escribir la letra de su primer sencillo y el apoyo que han recibido de su familia.

Entrevista con Tinu x Emi

¿En qué momento tomaron la decisión de incursionar en la música de manera profesional?

“Siempre hemos estado rodeados de música, yo creo que el paso se dio cuando nos sentimos lo suficientemente preparados y naturalmente. Siento que tienes que tener como el camino y toda la preparación para por fin decir este es y ya lo encontramos. Fue ahí cuando comenzamos a escribir”, puntualizó la joven cantante.

¿Cómo fue el proceso creativo para ‘Déjà Vu’?

“Fue increíble, yo creo que aparte de cantar lo que más me gusta hacer es estar en un estudio, pensando en las letras, pensando en los sonidos y fue algo muy bonito, muy natural que se empezó a dar con todo nuestro equipo de productores y escribirla fue muy padre, muy bonito y muy divertido. Hubo mucha química con nuestros productores”, dijo Valentina.

¿Por qué Déjà Vu?

“Déjà Vu trata de esa persona que detonó todo en la vida, porque es esa persona que todavía no puedes olvidar y no sabes qué hacer, no sabes si regresar, no sabes si caer, entonces siento que es una canción que se puede relacionar con casi todas las personas. Creo que todos hemos sufrido de un corazón roto, de esa persona que nada más no puedes olvidar”, agregaron ambos.

¿Qué significa en sus carreras?

“Es el inicio de mis sueños y de los sueños de Emi, que hemos tenido desde que tenemos memoria, el inicio de tanta preparación para este proyecto, fueron clases muy intensivas, muy bonitas, pero es como un esfuerzo que por fin lo podemos celebrar y que por fin está floreciendo, entonces estamos muy contentos”, expresó la hija de Alejandro Fernández.

Siguen con el legado musical de los Fernández, ¿de qué forma los apoya su familia?

“La música ranchera ha estado con nosotros desde que estamos bebés y va a estar conmigo siempre, pero al mismo tiempo hemos tenido un sonido al que estamos más inclinados y fue creciendo muy orgánicamente. A nuestra familia siempre les mencionamos que era nuestro sueño y nuestra carrera a elegir, entonces no fue una sorpresa, pero yo creo que mi papá está muy feliz y contento, cuando le enseñamos todo el proyecto y todo lo que habíamos hecho estaba muy feliz y muy orgulloso”, señalaron los hermanos.

¿Qué más planean seguir explorando en sus carreras?

“Todo lo estamos tomando paso por paso, lo que estamos presentando es demasiado emocionante para nosotros, yo creo que el siguiente paso es nuestro siguiente sencillo, tenemos un show, tenemos muchas cosas y muchos planes a futuro que nos emociona mucho, pero todo paso por paso”, finalizó Valentina.