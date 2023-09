¿Cómo se conocieron y cuándo le dio el anillo? Manuel Velasco cuenta su historia de amor con Anahí

Han pasado ocho años desde que Anahí y Manuel Velasco contrajeron matrimonio y, hasta el momento se han visto muy felices con la familia que han logrado construir, aunque hay algunos detalles sobre su relación que muy pocos saben, así que, durante una entrevista realizada por el periodista Gustavo Adolfo Infante el esposo de la vocalista de RBD decidió contar un poco lo que ha sido su historia de amor.

Le puede interesar: Anahí Puente pasa de ‘rebelde’ a promotora de campaña de Manuel Velasco

“Ella estaba en ese momento trabajando en la novela ‘Dos hogares’, ella era la protagonista de la novela y venía de muchos éxitos tanto con el grupo RBD como solista y la conozco por un amigo en común, la verdad desde el primer momento en que la vi caí muerto, me impactó su belleza, su carisma, es una mujer de un gran corazón, siempre con un gran carisma y empezamos siendo amigos y ya nos fuimos agarrando cariño”, dijo el aspirante del Partido Verde a la candidatura presidencial de Morena.

No obstante, el ex gobernador de Chiapas afirmó en primera instancia no estaba en sus planes conquistar a la famosa, sino que todo se fue dando de manera natural.

“En un inicio no, cuando nos presentan empezamos a platicar y yo creo que desde el primer momento tuvimos mucha conexión. Ella estaba en su trabajo, yo estaba muy metido en mi tierra, hubo un tiempo en que no nos vimos, pero gracias a Dios estamos juntos, soy un bendecido de tener la mujer que tengo”, confesó.

Por otro lado, Velasco también relato cómo empezó su noviazgo con la intérprete de ‘Sálvame’, indicando la manera en que decidió formalizar su relación y entregarle el anillo de compromiso.

“Empezamos siendo novios a mediados del 2012 y le di el anillo en el 2014, dos años aproximadamente. El anillo se lo di en Palenque, en las ruinas. Hay una energía, es la tierra de los dioses mayas, Palenque tiene una cultura milenaria y es muy simbólico y era muy simbólico tanto para ella como para mí”, señaló el político.

Asimismo, también recordó el momento de su matrimonio. “Me casé en la catedral de San Cristóbal de las Casas con mi señora esposa. Mi señora es hermosa y el día de la boda se veía espectacularmente guapa, nos casamos en la catedral con el cardenal Don Felipe Arizmendi, él nos casó, y ahorita está en el Vaticano”.

De esta manera, Velasco también aseguró que a pesar de haber tenido otras parejas no había llegado a formalizar su relación, hasta que llegó Anahí. “Evidentemente tuve otras novias en mi vida, pero nunca les di anillo ni estuve comprometido a casarme ni mucho menos.”

Manuel Velasco recuerda el nacimiento de sus hijos

Un par de años después de su matrimonio, la pareja de la bienvenida a su primer hijo de nombre Manuel, y tres años después llegó Emiliano.

“Fueron embarazos muy cuidados, ella es una persona muy disciplinada en su vida en general, en el trabajo, en su persona, en la familia, y en cada embarazo evidentemente ella se cuidó mucho y gracias a Dios fueron embarazos que no tuvieron complicaciones”, dijo.

“Manuel nació en Chiapas porque en ese momento estaba yo en el gobierno, muy bien la verdad, están creciendo muy bien, son niños muy sanos, están creciendo con mucho amor de sus padres de sus familias, son amigueros, sus abuelas y su abuelo se desviven por ellos, igual que sus tías, sus primos, son maravillosos”, indicó.

Cabe resaltar, que a pesar de que la famosa ha estado un poco alejada de los escenarios, Velasco afirma que ambos son muy respetuosos con respecto a sus carreras.

“Siempre hemos sido muy respetuosos de nuestras profesiones, siempre nos apoyamos mutuamente. Ahorita ella está emprendiendo este nuevo proyecto con sus compañeras y compañeros de RBD y yo la he empujado, ella tiene mucha ilusión, está muy contenta, está cantando fenomenal, bailando, realmente va a ser sorprendente”.