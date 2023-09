Rapero Lefty Sm muere tras ataque directo en su casa de Zapopan

El rap mexicano está de luto por la muerte de Lefty SM, quien este 3 de septiembre falleció en un hecho trágico. Juan Carlos Sauceda, mejor conocido como Lefty SM (31 años), rapero originario de Sonora, al parecer fue víctima de un ataque armado

“Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda. Nuestro cariño, amor y oraciones están con su esposa María Isabel y sus dos hijas”, fue el mensaje que compartió la compañía discográfica Alzada para corroborar el deceso.

El rapero tuvo su última presentación el pasado viernes, cuando fue invitado por Mc Davo para estar en el Teatro Metropólitan en la Ciudad de México. Fue el propio Mc Davo que subió una historia a su Instagram para mostrar su consternación por la muerte de su amigo.

“¿Cómo es posible que pase esto? No puedo creerlo, en serio, no puedo creerlo, wey. Ya hablé con todo el mundo para comprobar que esto sea cierto”, agregó el cantante en su video en medio de lágrimas.

Primeras investigaciones

De acuerdo con datos pendientes de confirmación oficial, Lefty SM habría sido víctima de un ataque armado en su hogar en Zapopan, Jalisco.

Según reportes preliminares difundidos por medios locales, los presuntos agresores habrían llegado al fraccionamiento La Cima a bordo de un automóvil blanco sin placas de circulación la noche del sábado 2 de septiembre, donde fue víctima de un ataque armado.

Parte del reporte: “derivado de reporte de lesionado por impacto de proyectil de arma de fuego en la colonia La Cima, personal acudió a la verificación, a su arribo se entrevistaron con personal de seguridad privada de un coto, quienes manifestaron que momentos antes ingresó un vehículo tipo sedán color blanco sin placas, el cual se aproximó a una casa y desde la caseta de vigilancia escucharon varias detonaciones, dicho vehículo se dio a la huida sin precisarse el rumbo que tomó”.

Tras ese momento, su pareja lo trasladó a un hospital privado, pero perdió la vida mientras se encontraba recibiendo las atenciones médicas.

La plataforma Guardia Nocturna informó que, en cuanto Lefty SM abrió para ver quién era, sus atacantes descargaron al menos dos disparos en su contra. El rapero no sobrevivió a las heridas que las balas le causaron en el abdomen y la cadera.

Eza Mary, pareja del rapero, confirmó los hechos, “no me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor ya me quiero levantar de esta pesadilla por favor”, compartió en su cuenta de Facebook.