Daniel Arenas ¿Ha sido infiel?

Durante su carrera como actor, Daniel Arenas se ha destacado por su compromiso y talento dentro de los melodramas, pero su faceta como presentador ha tomado auge durante los últimos meses y sigue dentro del programa de entretenimiento ‘Hoy Día’. El colombiano sostuvo una relación que tenía cautivados a sus seguidores. Él junto a Daniela Álvarez hacían vivir en una constante ilusión a los internautas, aunque de la noche a la mañana dejaron de verse juntos.

Dentro del mismo matutino surgió el tema de infidelidad y Arenas no pudo salir ileso.

El beso con Adamari López

Entre las modalidades de ´Hoy Día’ está la visita de expertos al estudio de televisión donde se tocan diversos temas y hablar de infidelidad resultó ser un detonante para conocer la posición del famoso ante esta realidad que viven muchas parejas. Arenas expresó: ‘El que quiere faltar el respeto a su pareja, lo hace’.

Esta expresión encendió las redes sociales pues fue Daniel en medio de la transmisión en vivo del programa que soltó un beso Adamari López. Todo sucedió cuando sus compañeras empezaron a preguntarle a él y a ‘La Chaparrita de Oro’, ambos actores, cómo se daba un ‘beso de novela’. Daniel intentó explicarlo con palabras, pero, al ver que no quedaron satisfechas, decidió besar a su co-anfitriona para dar por terminado el tema. Desde entonces se inundó el mundo del espectáculo de la supuesta infidelidad que dio pie a que Daniela Álvarez tomara su camino.

¿Se puede ser infiel en una telenovela?

En relación al tema, Daniel Arenas resaltó:

“En mi profesión, desafortunadamente, hay muchas personas que no separan la realidad de la ficción, y cuando están trabajando se dejan llevar por la caricia, por el toque toque (...). Yo, en mis 25 años de carrera, he sido una persona tan seria, que salgo de trabajar y me desligo totalmente de eso”, aclaró Arenas.

Al ver la respuesta del presentador, los seguidores se expresaron:

“Caramba tan respetuoso que se olvidó que tenía novia cuando beso a su compañera de trabajo públicamente ante millones de televidentes”, “Bello caballeroso Daniel Arenas bravoooooooo”, “Muy bien contesto lo felicito aunque lo cortaron en varias veces pero contesto muy educado”, son algunos de los comentarios en Internet.