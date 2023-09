Rauw Alejandro llora en pleno concierto de Barcelona, al cantar el tema que le dedicó a Rosalía

La ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía es una de las tantas en la extensa lista de relaciones terminada en el 2023. Es quizás de las más sorpresivas ya que la pareja había anunciado matrimonio en marzo y cuatro meses después dieron fin a su compromiso y noviazgo.

En el medio de esta noticia saltaron múltiples rumores en los que mencionaron infidelidades de ambas partes. Sin embargo, la misma pareja se encargó de aclarar que los proyectos laborales de ambos tenían rumbos muy diferentes, por lo que la relación sentimental se habría deteriorado.

Entonces, es por esto que supuestamente terminaron la relación. Desde ese momento no han vuelto a ser vistos juntos. La ocasión ideal habría sido este fin de semana, ya que Rauw Alejandro tuvo un concierto en la ciudad de Rosalía, Barcelona.

También te puede interesar: ¿Sophie Turner se divorcia de Joe Jonas? Estos han sido todos los romances de la actriz británica

Y aunque la española no fue al recital de su ex, Rauw sí la recordó con un par de temas: uno que interpreta con ella misma, en un muy exitoso featuring, y otro que le dedicó después de haber terminado, llamado “Hayami Hana”.

“Por si acaso nunca volvemo’ a hablar...Y mis ojos favorito’ no me vuelven a mirar... Esta la hago pa’ cuando te quiera’ recordar... Del loquito tuyo que te quería de verdad...Y no voy a hacerme el fuerte, yo no voy a frontear... Aquí to’ el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar, sí”, dice uno de los extractos de la canción.

Telemundo publica un video en el que se aprecia como Rauw Alejandro interpreta este tema con dificultades. Por momentos se tiene que detener para tomar aire y poder seguir.