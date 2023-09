Danna Paola, Björk y Rosalía tienen como gurú de moda a una diseñadora mexicana

Vanessa Bon no pasa desapercibida en su andar por el mundo. La diseñadora de moda mexicana, con formación de Central Saint Martins y la Universidad de Westminster en Londres, debutó en el London Fashion Week en el 2020 con su marca Vanebon.

“Se siente bonito que celebridades reconozcan que tus diseños funcionan con ellas o que las distinguen al momento de crear cosas, por eso les gusta mi marca. Espero que para ellas sea padre, pero me encanta trabajar para los artistas, creo que es mi cosa favorita”, señaló la creativa mexicana.

Venabon, marca mexicana de vanguardia. (Foto: Maj Lindstrom.)

A sus 26 años, Vanebon ha logrado atraer las miradas de artistas e influencers que gustan de diseños con un sello distinto.

“Mi estilo es una exploración de identidad, como que soy una tapatía que le gustan lo brillitos, el corsé y cositas más recatadas, pero en Londres descubrí otro mundo como diseñadora. Mi estilo es una mezcla de glamour, fetiche y de un lenguaje deportivo”, detalló.

Vogue México la nombró uno de los seis diseñadores latinoamericanos para tener en la mira.

Como primera cliente made-to-measure, diseñó y creó piezas únicas para Björk en su más reciente tour, Cornucopia. Además de trabajar con artistas como Rosalía, Ava Max, Rina Swayama, Denisse Guerrero (Belanova) y Lucia & The Best Boys para proyecto.

Danna Paola

“Con Danna ha sido padre, porque me ha enseñado mucho de su estética y cómo converge la mía con la de ella. Además, cómo diseñamos su estilista Francisco Román y yo todo el tiempo para hacer prendas que se adapten a un cliente, pero que tengan mi ADN como marca. He estado trabajando todo el año con Danna, nos hemos aventado todo el tour americano, soy el acto uno y tres. También algunas alfombras rojas y el video Tenemos que hablar, entre otras cosas”, compartió Vanebon.

Björk

La cantante comisionó a tres vestuarios Vanebon made-to-measure para su gira Cornucopia. Y abrió su concierto en Los Ángeles con un look de la marca.

“En media pandemia se comunicó conmigo (Björk) para decirme: ‘quiero un vestido hecho a mi medida de esta foto’, de uno que ya había hecho, no lo podía creer. Ella fue la que me puso en el radar de mucha gente. Retrataron un vestido para esa colección con caderas afiladas, mezclando materiales como muy tecnológicos con cosas clásicas como terciopelos de seda, y cortes deportivos, era una fusión muy mía. Me pidieron un tercer diseño que aún no lo usa, pero esperemos que lo haga algún día” reveló Vanessa a Publimetro.

Björk ha solicitado tres piezas de la marca mexicana. (Foto: Santiago Felipe.)

Rosalía

La cantante española utilizó algunas piezas para la portada y la entrevista que apareció en la revista Rolling Stone en diciembre de 2022.

Rosalía apoya a las marcas mexicanas. (Foto: Josefina Bietti.)

Cortometraje con Motero

Vanebon está en la preproducción de un cortometraje con la artista puertorriqueña Andrea Narvaez “Motero”, para mostrar una historia experimental sobre ser mujer en lo doméstico.

“La moda es arte y es bueno llevarla a los set, a películas u obras de teatro. Viene este corto con Andrea, yo estoy codirigiendo pero estamos reuniendo fondos a través de la venta de prints de Motero, Vanebon y la fotógrafa Gabriela Gum que están disponibles en www.vanebon.com/collections/motero-x-vanebon”, comentó Vanessa.

La trama se centrará en lo que significa ser mujer en lo doméstico entre sátira, algo retro y glamoroso. El 28 de septiembre estarán presentes en un hotel o galería, por confirmar, en la Ciudad de México.