Nicola Porcella recuerda como fue su infancia, “No fue nada Bonita”

A pesar de su pasado, Nicola Porcella se convirtió en uno de los favoritos de ‘La Casa de los Famosos’, quedando como segundo finalista del reality show y hasta ahora, se encuentra ofreciendo entrevistas a diversos programas de entretenimiento y obteniendo algunas oportunidades de trabajo.

En esta ocasión, el famoso hablo un poco de su infancia, asegurando que no fue una de las mejores etapas de su vida, ya que sus padres tenían poca preparación para tener hijos.

“No fue una infancia bonita, yo creo que mi papá y mi mamá cometieron muchos errores; yo soy consciente de eso. Mi mamá se casó muy joven, a los 20, a mí me tuvo a los 19; mi papá ya tenía 33 pero no era una persona lista (para tenerlo)”.

Asimismo, aseguro que su padre se sentía muy presionado, ya que tenía dos hijos a muy corta edad, por lo que considera que su infancia fue muy complicada. “Fue muy difícil para mí y para mi hermano, fue complicado”, dijo.

Cuando Nicola tenía cinco años de edad, sus padres se separaron así que él se quedó junto a su padre, mientras que su hermano se fue con su madre, explicando nunca le ha preguntado a ninguno de sus progenitores la razón de esta decisión, y que muy poco solía ver a su madre.

Por otro lado, comentó que durante un momento se fue a vivir con su madre, pero que esta no lo tuvo por mucho tiempo, ya que su papá había ganado el juicio para poder llevarlos con él cuando Nicola tenía 10 años.

A los 17 años se fue a Estados Unidos para poder estudiar, aunque no logró conseguir la beca y su familia tampoco tenía la posibilidad de pagar sus estudios, así que termino viajando a Queens New York para encontrarse con una tía. “No tenían las herramientas en esa época para buscar ayuda”, confesó.