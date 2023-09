Kourtney Kardashian es intervenida para salvar la vida de su bebé

La vida de Kourtney Kardashian comenzó a correr peligro luego de presentar ciertas complicaciones en su embarazo, como resultado la empresaria estadounidense tuvo que someterse de emergencia a una cirugía fetal, con el objetivo de procurar el bienestar del bebé que comparte con Travis Barker.

Ante el delicado estado de salud de la integrante de la familia Kardashian-Jenner, el baterista de 47 años tuvo que posponer su gira por Europa con la agrupación de Blink-182 para acompañar a su esposa durante este difícil momento.

Kourtney Kardashian El amor llega cuando menos lo esperas (Instagram @travisbarker)

Kourtney Kardashian se somete cirugia delicada

Después de varias horas en silencio, Kourtney realizó un publicación acompañada de una fotografía de su mano entrelazada con la de Travis, además de añadir un mensaje con una actualización sobre su estado de salud, asegurando que la vida de su nuevo hijo está a salvo.

“Estaré eternamente agradecida a mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé. Estoy eternamente agradecida a mi marido que corrió a mi lado durante la gira para estar conmigo en el hospital y cuidarme después, mi roca. Y a mi mamá, gracias por ayudarme en esto”.

Al respecto de la cirugía fetal a la que tuvo que someterse, la influencer reveló que no estaba preparada para enfrentar ese tipo de complicaciones en su embarazo, por lo cual agradeció el apoyo que ha recibido de su familia y amigos cercanos.

“Como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de apresurarme a realizar una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a comprender esa sensación de miedo. Tengo una comprensión y un respeto completamente nuevos por las mamás que han tenido que luchar por sus bebés durante el embarazo. Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi bebé en mi barriga y a salvo fue la verdadera bendición”.