Litzy cuenta los detalles de cómo le fue en la operación que se hizo para bajar de peso

Litzy se sometió a una operación estética y de salud, para bajar de peso. La misma cantante y actriz informó a sus seguidores sobre esta cirugía hace meses, y recientemente hizo una actualización para contar como le fue, según reseña Telemundo.

La operación a la que se sometió fue la instalación del balón gástrico, que genera opiniones encontradas en el mundo de la medicina. Sin embargo, para Litzy parece haber salido todo de maravilla.

“Ya está a punto de que se deshaga, porque se deshace solo y, la verdad, súper bien. Fue una experiencia muy buena. Te ayuda, más que nada a entender que tienes que comer poco, que tienes que comer despacio y hacer ejercicio”, dijo la cantante de 40 años.

“Sí he visto resultado; quisiera todavía un poco más, porque voy a seguir con mis hábitos, mi rutina de ejercicio, la dieta y demás, y la verdad me siento súper bien. Realmente, no hay magia, es como tener los hábitos indicados y seguir así durante todo el tiempo”, añadió.

La también actriz confesó que su amor por la comida le ocasionaba subir y bajar de peso drásticamente. “Ya estoy un poco cansada de eso”, confesó en julio pasado, por lo que dicho procedimiento fue su mejor opción.

¿Qué la llevó a operarse?

“La verdad, la gente no me dice nada, no me habla del cuerpo ni nada. Es personal. Es yo sentirme bien, como me quiero ver, como me quiero proyectar. Me gusta mucho la comida. Me encanta ir a restaurantes, me encanta probar diferentes platillos. Soy antojadiza”, especificó.