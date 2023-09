“Ellas soy yo”: Esta es la historia de la persona que inspira el personaje de Lisbeth Rincón

La serie “Ellas soy yo” es una historia dramática basada en hechos reales que sigue la vida de varias mujeres que fueron parte del clan musical liderado por Sergio Andrade, entre ellas, Lisbeth Rincón.

Este personaje estaría inspirado en Sonia Ríos, quien fue una de las esposas de Sergio Andrade y quien dio a luz a los primeros hijos del productor musical.

En la serie, Lisbeth es la primera de las mujeres que tiene hijos de Andrade y cuando el productor se entera la golpea. Sin embargo, la joven continúa con el embarazo y sigue siendo la ayudante del compositor.

Historia de la vida real

Sonia Ríos oficialmente comenzaría su relación con Sergio Andrade en 1993 y se casaron en 1997. Tuvieron dos hijas, Sophia y Antonia. Según reportes de la prensa de la época se hablaba que tuvieron un tercer hijo, pero como era varón, Andrade no lo quiso y se lo regaló a una persona muy cercana. Esta versión se confirma en la serie “Ellas soy yo”.

Después de dar a luz a su hijo, Lisbeth (Sonia Ríos) regresa a la casa con las chicas y le pide a Andrade ver a su hijo, pero él le dice que lo dio en adopción, haciendo que Lisbeth llore devastada.

La serie muestra cómo estas mujeres fueron explotadas y abusadas por el productor musical y su equipo. La historia es contada desde la perspectiva de las mujeres y cómo lucharon por sobrevivir en un mundo dominado por hombres.

Sobre Ríos no se tienen registros fotográficos debido a su alejamiento del foco público durante todos estos años. No obstante, su historia no ha pasado desapercibida en la serie que se destaca por su representación realista de los eventos y por señalar los abusos que sufrieron estas mujeres.