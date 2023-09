Nicola Porcella se retracta, niega ser pansexual

Nicola Porcella revivió su carrera gracias a su participación en ‘La casa de los Famosos México’, programa en donde también generó diversas controversias relacionadas con su orientación sexual, puesto que en más de una ocasión sus compañeros lo cuestionaron sobre los vínculos que tuvo en el pasado.

En un momento de la competencia, Apio Quijano y Wendy Guevara alentaron al peruano a hablar abiertamente de sus preferencias sexuales, por lo cual frente a las cámaras confesó que se identificaba como una persona pansexual; sin embargo, recientemente dijo que se trató de una broma.

Wendy Guevara y Nicola Porcella Los favoritos de La Casa de los Famosos estarán juntos en una novela (@nicolaporcella12 / @soywendyguevaraoficial /Instagram)

Nicola Porcella niega ser pansexual

El exfutbolista aclaró que planea quedarse en México para seguir desarrollando sus proyectos profesionales, antes de iniciar con las fechas de su gira asistió al podcast ‘Out of context con Alexis Moreno’, en el cual habló sobre su participación en el famoso reality show, especialmente sobre la confesión que hizo al reconocerse como pansexual.

Al volver a ser cuestionado sobre su orientación sexual, Porcella aseguró que no era pansexual y que no tenía idea del significado del término, es por ello que aprovechó para detallar sobre el momento que lo llevó a hacer esa confesión por el juego que tenía con Apio y Wendy dentro de la casa.

“Yo me divierto mucho, no tengo tabúes, no tengo problemas con nadie. Soy una persona muy abierta, que respeta mucho, que es algo que debemos aprender. Todos somos iguales, tenemos derecho a lo mismo. Crecí con eso. El tema de la pansexualidad fue un juego que sacamos con Wendy y Apio, ellos me molestaban a mí, y yo me divertía. Pero no lo soy, soy heterosexual”, señaló el segundo lugar de ‘LCDLFM’.

Asimismo, Nicola Porcella aseguró que no tiene problema en ser señalado o catalogado de cierta forma luego de sus acciones en el programa de Televisa, no obstante, consideró que el respeto debe sobresalir ante cualquier situación.

¿Qué significa ser pansexual?

Conforme a la definición del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las personas pansexuales pueden sentir atracción y tener vínculos sexo afectivos con cualquier persona, esto sin importar su orientación sexual o su identidad de género.